UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Шольц: Крым – неотъемлемая часть Украины, немецкое оружие не должно воевать в России

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2023, 22:43
Шольц: Крым – неотъемлемая часть Украины, немецкое оружие не должно воевать в России - Фото
Олаф Шольц (Фото - скриншот из видео)

Крым давно является частью Украины, которая даже оставаясь в составе СССР была государством-учредителем Организации Объединенных Наций. Об этом напомнил в телеинтервью канцлер Германии Олаф Шольц.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Отвечая на вопросы о военной помощи Украине, Шольц сказал, что "Крым очень и очень давно входит в состав Украины", и подчеркнул, что именно "решение проблемы" с оккупацией полуострова может стать решающим для окончания войны.

Он также напомнил, что даже в советскую эпоху Украина была достаточно влиятельным государмтвом, чтобы стать одним из учредителей ООН.

Шольц также пояснил отношение Германии к использованию Украиной военной помощи Запада.  

"Мы передали много танков, и мы продолжим это делать", – сказал он. Канцлер также подчеркнул, что Германия продолжит тренировать украинских военных и оказывать помощь в укреплении противовоздушной обороны Украины, в том числе системы IRIS-T.

Однако при этом, отметил Шольц, "мы не хотим, чтобы оружие, которое мы поставляем, попало на территорию России".

Читайте также: Берлин готовит долгую помощь ВСУ 155-мм снарядами, на два года уже согласовали – Spiegel

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ГерманияКрымвоенная помощьолаф шольц
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 