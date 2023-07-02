Шольц: Крым – неотъемлемая часть Украины, немецкое оружие не должно воевать в России
Крым давно является частью Украины, которая даже оставаясь в составе СССР была государством-учредителем Организации Объединенных Наций. Об этом напомнил в телеинтервью канцлер Германии Олаф Шольц.
Отвечая на вопросы о военной помощи Украине, Шольц сказал, что "Крым очень и очень давно входит в состав Украины", и подчеркнул, что именно "решение проблемы" с оккупацией полуострова может стать решающим для окончания войны.
Он также напомнил, что даже в советскую эпоху Украина была достаточно влиятельным государмтвом, чтобы стать одним из учредителей ООН.
Шольц также пояснил отношение Германии к использованию Украиной военной помощи Запада.
"Мы передали много танков, и мы продолжим это делать", – сказал он. Канцлер также подчеркнул, что Германия продолжит тренировать украинских военных и оказывать помощь в укреплении противовоздушной обороны Украины, в том числе системы IRIS-T.
Однако при этом, отметил Шольц, "мы не хотим, чтобы оружие, которое мы поставляем, попало на территорию России".
- 26 июня 2023 стало известно, что Германия намерена до конца года предоставить Украине еще 45 самоходных артиллерийских установок Gepard.
- 29 июня минобороны Германии сообщило, что Украине переданы еще одна радиолокационная система TRML-4D и другое вооружение.
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