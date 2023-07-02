Шольц: Крым – неотъемлемая часть Украины, немецкое оружие не должно воевать в России

Крым давно является частью Украины, которая даже оставаясь в составе СССР была государством-учредителем Организации Объединенных Наций. Об этом напомнил в телеинтервью канцлер Германии Олаф Шольц.

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Отвечая на вопросы о военной помощи Украине, Шольц сказал, что "Крым очень и очень давно входит в состав Украины", и подчеркнул, что именно "решение проблемы" с оккупацией полуострова может стать решающим для окончания войны.

Он также напомнил, что даже в советскую эпоху Украина была достаточно влиятельным государмтвом, чтобы стать одним из учредителей ООН.

Шольц также пояснил отношение Германии к использованию Украиной военной помощи Запада.

"Мы передали много танков, и мы продолжим это делать", – сказал он. Канцлер также подчеркнул, что Германия продолжит тренировать украинских военных и оказывать помощь в укреплении противовоздушной обороны Украины, в том числе системы IRIS-T.



Однако при этом, отметил Шольц, "мы не хотим, чтобы оружие, которое мы поставляем, попало на территорию России".

26 июня 2023 стало известно, что Германия намерена до конца года предоставить Украине еще 45 самоходных артиллерийских установок Gepard.

29 июня минобороны Германии сообщило, что Украине переданы еще одна радиолокационная система TRML-4D и другое вооружение.

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