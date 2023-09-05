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Зеленский приехал с наградами под Бахмут. Военным нужны снаряды, ПВО, РЭБ и эваки – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2023, 14:44
Владимир Зеленский на Бахмутском направлении (Фото: ОП)
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Президент Владимир Зеленский посетил боевые бригады, ведущие наступательные действия на Бахмутском направлении, вручил им награды и узнал о проблемах украинских подразделений с обеспечением.

В частности, Зеленский побывал в расположении 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода и 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Глава государства также встретился с командующим Сухопутными войсками Александром Сырским и подробно обсудил с комбатами проблемные вопросы и потребности подразделений.

Бойцам Сил обороны нужны артиллерийские снаряды, ракеты для систем противовоздушной обороны, средства радиоэлектронной борьбы и эвакуационный транспорт.

Зеленский наградил воинов оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" орденами Богдана Хмельницкого І-ІІІ степеней, "За мужество" ІІ-ІІІ степеней и орденами княгини Ольги.

"За вашу жизнь, которую вы вместе со своими собратьями отдаете за каждый клочок нашей родной независимой земли. Благодарен за каждый день. Хочу пожелать вам здоровья и победы", – сказал президент.

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП
  • 14 августа Зеленский посетил фронтовую зону – бойцов 22 ОМБр, 5 ОШБр, 80 ОДШБр, 57 ОМБр, 92 ОМБр, 3 ОШБр, ведущих наступательные действия в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Соледар".
  • На следующий день Зеленский продолжил поездки на передовую – отправился на Запорожское направление.

Смотрите также: "Все мощные". Зеленский поехал в боевые бригады ВСУ на Донбасс и Запорожье: фото, видео

Милана Головань
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Владимир ЗеленскийвойнаДонбассбахмуталександр сырский
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