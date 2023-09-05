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Зеленський приїхав із нагородами під Бахмут. Військовим потрібні снаряди, ППО, РЕБ та еваки – відео видео

Этот материал также доступен на русском
05.09.2023, 14:44
Володимир Зеленський на Бахмутському напрямку (Фото: ОП)
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Президент Володимир Зеленський відвідав бойові бригади, які ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку, вручив їм нагороди та дізнався про проблеми українських підрозділів із забезпеченням.

Зокрема, Зеленський побував у розташуванні 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр", 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу та 92 окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Глава держави також зустрівся з командувачем Сухопутних військ Олександром Сирським та докладно обговорив із комбатами проблемні питання та потреби підрозділів.

Бійцям Сил оборони потрібні артилерійські снаряди, ракети для систем протиповітряної оборони, засоби радіоелектронної боротьби та евакуаційний транспорт.

Зеленський нагородив воїнів оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" орденами Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів, "За мужність" ІІ-ІІІ ступенів та орденами княгині Ольги.

"За ваше життя, яке ви разом зі своїми побратимами віддаєте за кожний клаптик нашої рідної незалежної землі. Вдячний за кожен день. Хочу побажати вам здоров’я і перемоги", – сказав президент.

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП
  • 14 серпня Зеленський відвідав фронтову зону – бійців 22 ОМБр, 5 ОШБр, 80 ОДШБр, 57 ОМБр, 92 ОМБр, 3 ОШБр, які ведуть наступальні дії у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Соледар".
  • Наступного дня Зеленський продовжив поїздки на передову – вирушив на Запорізький напрямок.

Дивіться також: "Всі потужні". Зеленський поїхав до бойових бригад ЗСУ на Донбас і Запоріжжя: фото, відео

Мілана Головань
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Володимир ЗеленськийвійнаДонбасолександр сирськийбахмут
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