RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Всі потужні". Зеленський поїхав до бойових бригад ЗСУ на Донецький напрямок: фото і відео видео

Этот материал также доступен на русском
04.09.2023, 22:06
Відео: Офіс президента
Вбивство у Дніпрі. З'явилось відео з автівки, ведеться слідство
Вбивство у Дніпрі. З'явилось відео з автівки, ведеться слідство
Усик впав, але нокаутував Дюбуа — фото, відео
Усик впав, але нокаутував Дюбуа — фото, відео

Сьогодні, 4 вересня, президент Володимир Зеленський знову відвідав бойові бригади на фронті. Він поспілкувався з бійцями восьми бригад на Донецькому напрямку та опублікував відео.

"Відвідуємо бойові бригади, які захищають Україну у складі оперативно-тактичного угруповання "Донецьк". Важливі доповіді, проблемні питання, постачання, яке потребує нарощування, створення допоміжної системи менеджменту для забезпечення бригад, підвищення мотивації наших воїнів", – написав Зеленський.

Він зазначив, що відвідав вісім бригад за цей день, "всі потужні".

В ОП також надали LIGA.net фото з поїздки Зеленського до бойових бригад. 

Президент зустрічався з бійцями і командуванням Донецької ТрО, 110-ї окремої механізованої бригади, 38-ї і 36-ї бригад морської піхоти, 53-ї окремої механізованої бригади, 59-ї окремої мотопіхотної бригади, 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Також Зеленський відвідав стабілізаційний пункт.

"Всі потужні". Зеленський поїхав до бойових бригад ЗСУ на Донецький напрямок: фото і відео

"Всі потужні". Зеленський поїхав до бойових бригад ЗСУ на Донецький напрямок: фото і відео

"Всі потужні". Зеленський поїхав до бойових бригад ЗСУ на Донецький напрямок: фото і відео

"Всі потужні". Зеленський поїхав до бойових бригад ЗСУ на Донецький напрямок: фото і відео

"Всі потужні". Зеленський поїхав до бойових бригад ЗСУ на Донецький напрямок: фото і відео

"Всі потужні". Зеленський поїхав до бойових бригад ЗСУ на Донецький напрямок: фото і відео

"Всі потужні". Зеленський поїхав до бойових бригад ЗСУ на Донецький напрямок: фото і відео
  • 14 серпня Зеленський відвідав фронтову зону – бійців 22 ОМБр, 5 ОШБр, 80 ОДШБр, 57 ОМБр, 92 ОМБр, 3 ОШБр, які ведуть наступальні дії у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Соледар".
  • Наступного дня Зеленський продовжив поїздки на передову – вирушив на Запорізький напрямок.
Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир ЗеленськийвійнаДонбасдонецька область
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 