"Всі потужні". Зеленський поїхав до бойових бригад ЗСУ на Донецький напрямок: фото і відео

Сьогодні, 4 вересня, президент Володимир Зеленський знову відвідав бойові бригади на фронті. Він поспілкувався з бійцями восьми бригад на Донецькому напрямку та опублікував відео.

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"Відвідуємо бойові бригади, які захищають Україну у складі оперативно-тактичного угруповання "Донецьк". Важливі доповіді, проблемні питання, постачання, яке потребує нарощування, створення допоміжної системи менеджменту для забезпечення бригад, підвищення мотивації наших воїнів", – написав Зеленський.

Він зазначив, що відвідав вісім бригад за цей день, "всі потужні".

В ОП також надали LIGA.net фото з поїздки Зеленського до бойових бригад.

Президент зустрічався з бійцями і командуванням Донецької ТрО, 110-ї окремої механізованої бригади, 38-ї і 36-ї бригад морської піхоти, 53-ї окремої механізованої бригади, 59-ї окремої мотопіхотної бригади, 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Також Зеленський відвідав стабілізаційний пункт.

14 серпня Зеленський відвідав фронтову зону – бійців 22 ОМБр, 5 ОШБр, 80 ОДШБр, 57 ОМБр, 92 ОМБр, 3 ОШБр, які ведуть наступальні дії у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Соледар".

Наступного дня Зеленський продовжив поїздки на передову – вирушив на Запорізький напрямок.

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