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"Все мощные". Зеленский поехал к боевым бригадам ВСУ на Донецкое направление: фото и видео видео

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2023, 22:06
Видео: Офис президента
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Сегодня, 4 сентября, президент Владимир Зеленский снова посетил боевые бригады на фронте. Он пообщался с бойцами восьми бригад на Донецком направлении и опубликовал видео.

"Посещаем боевые бригады, которые защищают Украину в составе оперативно-тактической группировки "Донецк". Важные доклады, проблемные вопросы, поставки, нуждающиеся в наращивании, создание вспомогательной системы менеджмента для обеспечения бригад, повышение мотивации наших воинов", – написал Зеленский.

Он отметил, что посетил восемь бригад за этот день, "все мощные".

В ОП также предоставили LIGA.net фото с поездки Зеленского к боевым бригадам.

Президент встречался с бойцами и командованием Донецкой ТрО, 110-й отдельной механизированной бригады, 38-й и 36-й бригад морской пехоты, 53-й отдельной механизированной бригады, 59-й отдельной мотопехотной бригады, 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Также Зеленский посетил стабилизационный пункт.

"Все мощные". Зеленский поехал к боевым бригадам ВСУ на Донецкое направление: фото и видео

"Все мощные". Зеленский поехал к боевым бригадам ВСУ на Донецкое направление: фото и видео

"Все мощные". Зеленский поехал к боевым бригадам ВСУ на Донецкое направление: фото и видео

"Все мощные". Зеленский поехал к боевым бригадам ВСУ на Донецкое направление: фото и видео

"Все мощные". Зеленский поехал к боевым бригадам ВСУ на Донецкое направление: фото и видео

"Все мощные". Зеленский поехал к боевым бригадам ВСУ на Донецкое направление: фото и видео

"Все мощные". Зеленский поехал к боевым бригадам ВСУ на Донецкое направление: фото и видео
  • 14 августа Зеленский посетил фронтовую зону – бойцов 22 ОМБр, 5 ОШБр, 80 ОДШБр, 57 ОМБр, 92 ОМБр, 3 ОШБр, ведущих наступательные действия в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Соледар".
  • На следующий день Зеленский продолжил поездки на передовую – отправился на Запорожское направление.
Оксана Житнюк
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Владимир ЗеленскийДонецкая областьвойнаДонбасс
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