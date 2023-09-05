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Зеленський вже у Києві: Завтра будуть важливі події та рішення – відео видео

Этот материал также доступен на русском
05.09.2023, 23:50
Володимир Зеленський (скриншот із відео)
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Президент Володимир Зеленський відвідав 13 бойових бригад на Донбасі та Запорізькому напрямку та вже повернувся до Києва. Очільник держави у відеозверненні анонсував постачання та виробництво озброєнь, а також рішення та події, важливі для України.

"Разом із генералами Сирським, Тарнавським, Содолем. Поспілкувалися з комбригами, з комбатами. Нагородили наших воїнів. До речі, хлопці, усі шеврони додамо ось тут – ось така у нас нова дошка для шевронів. Хай кожен гість України, з якими я говорю у кабінеті, бачить, як Україна пишається своїми людьми!" – сказав Зеленський.

Президент подякував українським бойовим медикам та лікарям.

"Велика гордість – наші воїни, які після поранень повертаються на позиції, до своїх побратимів", – зауважив він.

Усі запити від українських воїнів будуть у вищих генералів, урядовців та міжнародників, зазначив Зеленський.

Президент анонсував нове постачання озброєнь та виробництво української зброї: "Окреслили з воїнами кілька пріоритетних позицій. Те, що треба зробити. Зробимо!"

Зеленський повідомив, що завтра будуть важливі для України події та рішення.

"Я дякую всім, хто б’ється й працює заради нашої держави!" – підсумував він.

  • Зеленський відвідав бойові бригади, які ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку, вручив їм нагороди та дізнався про проблеми українських підрозділів із забезпеченням.
  • Президент знову відвідав бойові бригади на фронті. Він поспілкувався з бійцями восьми бригад на Донецькому напрямку та опублікував відео.
  • Зеленський підписав закон про зміну адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим.

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Артем Джеріпа
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