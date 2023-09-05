Президент Володимир Зеленський відвідав 13 бойових бригад на Донбасі та Запорізькому напрямку та вже повернувся до Києва. Очільник держави у відеозверненні анонсував постачання та виробництво озброєнь, а також рішення та події, важливі для України.

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"Разом із генералами Сирським, Тарнавським, Содолем. Поспілкувалися з комбригами, з комбатами. Нагородили наших воїнів. До речі, хлопці, усі шеврони додамо ось тут – ось така у нас нова дошка для шевронів. Хай кожен гість України, з якими я говорю у кабінеті, бачить, як Україна пишається своїми людьми!" – сказав Зеленський.

Президент подякував українським бойовим медикам та лікарям.

"Велика гордість – наші воїни, які після поранень повертаються на позиції, до своїх побратимів", – зауважив він.

Усі запити від українських воїнів будуть у вищих генералів, урядовців та міжнародників, зазначив Зеленський.

Президент анонсував нове постачання озброєнь та виробництво української зброї: "Окреслили з воїнами кілька пріоритетних позицій. Те, що треба зробити. Зробимо!"

Зеленський повідомив, що завтра будуть важливі для України події та рішення.

"Я дякую всім, хто б’ється й працює заради нашої держави!" – підсумував він.

Зеленський відвідав бойові бригади, які ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку, вручив їм нагороди та дізнався про проблеми українських підрозділів із забезпеченням.

Президент знову відвідав бойові бригади на фронті. Він поспілкувався з бійцями восьми бригад на Донецькому напрямку та опублікував відео.

Зеленський підписав закон про зміну адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим.

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