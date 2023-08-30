Временно исполняющий обязанности председателя Дарницкой райгосадминистрации Николай Калашник сообщил, что обломки ракеты упали на крышу торгового центра "Ашан" на улице Здолбуновской. Общее количество пострадавших в результате российской атаки на разные районы столицы возросло до трех, погибли двое мужчин.

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"Разрушена крыша, остатки ракеты во внутреннем помещении, работает следственно-оперативная группа", – написал Калашник.

Ранее представители местных властей сообщали, что в Шевченковском районе возникло возгорание админздания.

По состоянию на 07:00 известно о двух погибших. Еще три человека получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь, двоих раненых госпитализировали.

"Погибли два охранника предприятия. Совсем молодые ребята – 26 и 36 лет", – написали в КГВА.

Ранее глава КГВА Сергей Попко сообщил, что ночная атака на Киев стала одной из сильнейших с весны. Предварительно, силы ПВО уничтожили около 20 воздушных целей.

С 29 на 30 августа произошла наиболее разрушительная атака на тылы России: горят самолеты на аэродроме в Пскове, прилет по в/ч и заводу микроэлектроники, взрывы в других местах.

29 августа в ГУР сообщили, что украинская разведка ищет в России места производства дронов для "кинетического влияния" на них.

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