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Киев. Обломки пробили крышу "Ашана", стало известно, кто погиб в другом районе – фото видео

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2023, 07:29
Последствия российской атаки на Киев (Фото: Николай Калашник)
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Временно исполняющий обязанности председателя Дарницкой райгосадминистрации Николай Калашник сообщил, что обломки ракеты упали на крышу торгового центра "Ашан" на улице Здолбуновской. Общее количество пострадавших в результате российской атаки на разные районы столицы возросло до трех, погибли двое мужчин.

"Разрушена крыша, остатки ракеты во внутреннем помещении, работает следственно-оперативная группа", – написал Калашник.

Фото: Киевская РГА

Ранее представители местных властей сообщали, что в Шевченковском районе возникло возгорание админздания.

Фото: Киевская РГА

По состоянию на 07:00 известно о двух погибших. Еще три человека получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь, двоих раненых госпитализировали.

"Погибли два охранника предприятия. Совсем молодые ребята – 26 и 36 лет", – написали в КГВА.

Ранее глава КГВА Сергей Попко сообщил, что ночная атака на Киев стала одной из сильнейших с весны. Предварительно, силы ПВО уничтожили около 20 воздушных целей.

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Милана Головань
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