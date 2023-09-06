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В Запорожье прозвучал взрыв. ВСУ предупредили об угрозе удара баллистическими ракетами

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2023, 10:32
В Запорожье прозвучал взрыв. ВСУ предупредили об угрозе удара баллистическими ракетами - Фото
Запорожье (Фото: скриншот с видео)

В Запорожье утром 6 сентября прогремел взрыв, Воздушные силы предупредили об угрозе баллистических ракет. Об этом сообщили источники LIGA.net в областном центре.

Взрыв был слышен около 10:23.

В то же время командование Воздушных сил написало об угрозе применения баллистического вооружения. 

Жителей призывают быть в укрытиях.

Официальной информации о возможных прилетах или работе противовоздушной обороны пока не было.

Ранее военная администрация Киева сообщила о ракетной атаке россиян под утро 6 сентября, все ракеты были сбиты силами противовоздушной обороны.

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Дмитрий Гриниченко
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войнаракетный ударЗапорожье
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