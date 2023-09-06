В Запорожье прозвучал взрыв. ВСУ предупредили об угрозе удара баллистическими ракетами

В Запорожье утром 6 сентября прогремел взрыв, Воздушные силы предупредили об угрозе баллистических ракет. Об этом сообщили источники LIGA.net в областном центре.

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Взрыв был слышен около 10:23.

В то же время командование Воздушных сил написало об угрозе применения баллистического вооружения.

Жителей призывают быть в укрытиях.

Официальной информации о возможных прилетах или работе противовоздушной обороны пока не было.

Ранее военная администрация Киева сообщила о ракетной атаке россиян под утро 6 сентября, все ракеты были сбиты силами противовоздушной обороны.

30 августа 2023 года Россия атаковала Дарницкий и Шевченковский районы Киева, погибли два человека.

3 сентября Россия атаковала Измаил и прежде всего Рени. В результате попадания в припортовую инфраструктуру пострадали два гражданских работника порта, они госпитализированы.

Ночью 4 сентября РФ совершила очередную атаку на украинские порты, и в ходе налета дронов (по данным МИД/ГПСУ) некоторые из них упали и взорвались на территории Румынии.

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