Россияне ударили ракетой по Сумам, раздались взрывы в Запорожье

Утром 8 сентября Россия нанесла ракетный удар по частному сектору в Сумах, также прозвучало два взрыва в Запорожье – в регионе объявлена воздушная тревога.

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В 05:53 в Сумской ОВ заявили о работе противовоздушной обороны и призвали местных жителей оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В 06:39 там сообщили, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по частному сектору.

"Разрушен частный дом. Все службы работают на месте. Людям предоставляется вся необходимая помощь", – говорится в сообщении.

В то же время мониторинговые каналы сообщили о взрывах в пригороде Запорожья.

По данным корреспондентов Суспільне и Укринформ, было слышно два взрыва.

В то же время, глава Запорожской ОВА Юрий Малашко призвал немедленно пройти в укрытие до отбоя воздушной тревоги.

3 сентября Россия атаковала Измаил и прежде всего Рени. В результате попадания в припортовую инфраструктуру пострадали два гражданских работника порта, они госпитализированы.

Ночью 4 сентября РФ совершила очередную атаку на украинские порты , и во время налета дронов (по данным МИД/ГНСУ) некоторые из них упали и взорвались на территории Румынии.

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