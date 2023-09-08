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Россияне ударили ракетой по Сумам, раздались взрывы в Запорожье

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2023, 07:08
Россияне ударили ракетой по Сумам, раздались взрывы в Запорожье - Фото
Взрыв (Иллюстративный фото)

Утром 8 сентября Россия нанесла ракетный удар по частному сектору в Сумах, также прозвучало два взрыва в Запорожье – в регионе объявлена воздушная тревога.

В 05:53 в Сумской ОВ заявили о работе противовоздушной обороны и призвали местных жителей оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В 06:39 там сообщили, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по частному сектору.

"Разрушен частный дом. Все службы работают на месте. Людям предоставляется вся необходимая помощь", – говорится в сообщении.

В то же время мониторинговые каналы сообщили о взрывах в пригороде Запорожья.

По данным корреспондентов Суспільне и Укринформ, было слышно два взрыва.

В то же время, глава Запорожской ОВА Юрий Малашко призвал немедленно пройти в укрытие до отбоя воздушной тревоги.

Читайте также: В Запорожье раздался взрыв. РФ нанесла ракетный удар по предприятию, есть пострадавшие

Милана Головань
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войнаСумыЗапорожьеюрий малашко
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