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Взрывы в Кривом Роге. Есть попадание в здание полиции, погибший и пострадавшие – фото

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2023, 09:14
Взрывы в Кривом Роге. Есть попадание в здание полиции, погибший и пострадавшие – фото - Фото
Взрыв (Иллюстративный фото)

Около 08:58 после объявления воздушной тревоги в Кривом Роге раздался взрыв. Позже информацию подтвердил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", – написал Вилкул.

В 08:56 в регионе была объявлена воздушная тревога. По информации мониторинговых каналов, речь об угрозе применения баллистики.

Местный ресурс СВОЇ пишет о возникновении пожара в одном из районов города и о "большом количестве стекла из-за выбитых окон".

По предварительной информации Лысака, известно про одного погибшего, девятерых пострадавших, еще трех людей достали из-под завалов. Есть попадание в админздание, в результате возник пожар в гаражах.

В МВД уточнили, что погиб полицейский, трое людей, которых достали из-под завалов – в тяжелом состоянии. Шесть сотрудников полиции получили травмы различной степени тяжести. Также есть повреждения в жилых домах рядом.

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Милана Головань
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