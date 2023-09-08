В результате очередной российской ракетной атаки на Кривой Рог пострадали 72 человека. Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул. Патрульная полиция опубликовала видео первых минут после утреннего обстрела Кривого Рога. Также в сети появилось видео с уличной камеры наблюдения, зафиксировавшей непосредственно момент удара.

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Патрульные совместно с другими специальными службами разбирали завалы, оказывали гражданам первую помощь и обеспечивали охрану места происшествия.

Вилкул сообщил, что, по данным Воздушных сил, оккупанты ударили по Кривому Рогу ракетой "Искандер-К".

"В результате попадания в админздание погиб один человек, молодой парень, 72 человека – это уже окончательные данные – получили ранения. 35 человек находятся в больнице, из них трое тяжелых. Основной диагноз – множественные осколочные ранения и термические ожоги", – сообщил глава военной администрации.

Он отметил, что тревога была объявлена до попадания ракеты, и в радиусе 500 метров от места попадания есть пять укрытий – все были открыты, однако люди массово пошли в укрытия только после прилета.

Вилкул сообщил, что пострадало жилье более 5000 горожан.

Утром Россия ударила по Кривому Рогу, в результате чего погиб полицейский, еще десятки человек пострадали.

Были сегодня обстрелы также в Запорожье и в Сумах. На Херсонскую область россияне сегодня сбросили авиабомбу, в результате чего погибли трое гражданских.

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