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"Смотри, кого достал". Видео первых минут после ракетной атаки России по Сумам видео

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2023, 14:37
Видео: МВД
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Патрульная полиция опубликовала видео первых минут после ракетной атаки России по Сумам рано утром 8 сентября.

Правоохранители сообщили, что около 05:30 вражеская ракета попала в жилой дом. Здание полностью уничтожено. Дома рядом повреждены, есть пострадавшие.
"Первыми на место обстрела прибыли патрульные. До приезда спасателей вместе с жителями соседних домов инспекторы тушили пожар, возникший в результате удара", – говорится в сообщении.
Из-под завалов удалось спасти супругов, людей старшего возраста, и их домашнего любимца.

Момент спасения собаки попал на видео.
Оксана Житнюк
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