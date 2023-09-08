Патрульная полиция опубликовала видео первых минут после ракетной атаки России по Сумам рано утром 8 сентября.

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Правоохранители сообщили, что около 05:30 вражеская ракета попала в жилой дом. Здание полностью уничтожено. Дома рядом повреждены, есть пострадавшие.

"Первыми на место обстрела прибыли патрульные. До приезда спасателей вместе с жителями соседних домов инспекторы тушили пожар, возникший в результате удара", – говорится в сообщении.

Из-под завалов удалось спасти супругов, людей старшего возраста, и их домашнего любимца.



Момент спасения собаки попал на видео.

Утром 8 сентября Россия нанесла ракетный удар по частному сектору в Сумах.

СБУ заявила, что задержала по горячим следам российскую корректировщицу воздушной атаки России по Сумам.

Также сегодня Россия ударила по Кривому Рогу, в результате чего погиб полицейский. Еще 41 человек пострадал.

Были сегодня обстрелы также в Запорожье. На Херсонскую область россияне сегодня сбросили авиабомбу, в результате чего погибли трое гражданских.

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