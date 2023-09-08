Удар по Сумам. СБУ по горячим следам взяла россиянку – "наводила ракеты и дроны" – фото

Контрразведка Службы безопасности Украины убеждена, что задержала по горячим следам российскую корректировщицу воздушной атаки России по Сумам ночью 7 сентября. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

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Оккупанты ударили ракетами и дронами-камикадзе типа Shahed-136/"Герань-2".

Следствие считает, что наведением российского оружия по приграничному областному центру занималась гражданка РФ, которая имеет вид на жительство в Украине и длительное время проживает в Сумах. После начала полномасштабного вторжения она начала дистанционно сотрудничать с Главным управлением Генштаба РФ (ГРУ), утверждает СБУ.

Женщина по указанию куратора собирала информацию о городских объектах, которые считала местами возможного пребывания бойцов Сил обороны: обходила территорию Сум якобы по своим делам или же "втемную" выспрашивала нужные сведения у своих знакомых, пишет Служба.

Данные она сливала врагу через мессенджер в виде текста с координатами.

СБУ пишет, что также она создавала в городе свою агентурную сеть: подыскивала единомышленников и предлагала им сотрудничество с оккупантами.

У подозреваемой изъяли мобильный телефон, который она использовала в подрывной деятельности в пользу государства-террориста России.

Теперь ей грозит пожизненный тюремный срок по статьям Уголовного кодекса о подстрекательстве к госизмене и сливе данных врагу в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия.

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Военная администрация Сумской области только днем 7 сентября сообщила о ночной атаке "шахедов" на город, отметив, что дрон попал по жилому кварталу, в результате чего был поврежден частный дом, два магазина и 20 квартир в многоэтажке. Еще один БПЛА уничтожила ПВО.

"К счастью, без жертв", – отметили в Сумской ОВА.

Утром 7 сентября 2023 года появились фото последствий ночной дроновой атаки России на юг Одесской области.

Сегодня утром, 8 сентября, россияне снова ударили ракетой по Сумам: там был разрушен частный дом.

В ГУР использовали данные, которые передавал российский летчик-перебежчик Кузьминов, для нанесения ударов по территории РФ. Спецслужбы сомневаются, что он – шпион россиян в Украине.

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