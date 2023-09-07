Появились фото последствий ночной дроновой атаки России на юг Одесской области
07.09.2023, 11:26
Измаил (иллюстративный скриншот)
Ночью 7 сентября Россия совершила массированный дроновый удар по населенным пунктам Одесской области: была атакована припортовая и гражданская инфраструктура.
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Оккупанты разрушили элеватор и административные помещения, взрывной волной поврежден ряд частных домовладений.
Пострадали два водителя грузовиков.
СПРАВКА. После выхода РФ из зерновой сделки в середине июля 2023 года российская армия разбивает ракетами и дронами порты и зернохранилища в Одесской области. После того как Украина начала вывозить больше зерна через дунайские порты в Румынию, Измаил и Рени – частые мишени для оккупантов. Для возобновления сделки оккупанты хотят исключения из-под санкций одного из их банков, а также компаний-производителей удобрений в РФ. Президент Турции сказал, что Украине якобы следует смягчить свои условия, но в МИД ответили, что никаких уступок противнику не будет. По прогнозам, несмотря ни на что, Украина соберет в 2023-м больше зерна, чем в прошлом году.
Всего за атаку Россия запустила по Украине 33 дрона Shahed-136. Есть восемь прилетов в двух областях.
Также этой ночью в Ростове-на-Дону был взрыв штаба Южного военного округа армии России (видео).
- В начале осени 2023 года дрон Shahed-136 упал на территории страны НАТО, Румынии.
- В Бухаресте сначала утверждали, что ничего у них не падало, и одновременно говорили, что это "не было для нас прямой военной угрозой".
- Украинский МИД настаивал, и вот 6 сентября в Румынии признали, что да, "шахед" упал на их территории.
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