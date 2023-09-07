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Появились фото последствий ночной дроновой атаки России на юг Одесской области

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2023, 11:26
Появились фото последствий ночной дроновой атаки России на юг Одесской области - Фото
Измаил (иллюстративный скриншот)

Ночью 7 сентября Россия совершила массированный дроновый удар по населенным пунктам Одесской области: была атакована припортовая и гражданская инфраструктура.

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Оккупанты разрушили элеватор и административные помещения, взрывной волной поврежден ряд частных домовладений.

Пострадали два водителя грузовиков. 

СПРАВКА. После выхода РФ из зерновой сделки в середине июля 2023 года российская армия разбивает ракетами и дронами порты и зернохранилища в Одесской области. После того как Украина начала вывозить больше зерна через дунайские порты в Румынию, Измаил и Рени – частые мишени для оккупантов. Для возобновления сделки оккупанты хотят исключения из-под санкций одного из их банков, а также компаний-производителей удобрений в РФ. Президент Турции сказал, что Украине якобы следует смягчить свои условия, но в МИД ответили, что никаких уступок противнику не будет. По прогнозам, несмотря ни на что, Украина соберет в 2023-м больше зерна, чем в прошлом году.
Всего за атаку Россия запустила по Украине 33 дрона Shahed-136. Есть восемь прилетов в двух областях.
Євген Пилипенко
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ИзмаилРениКилия
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