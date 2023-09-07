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З'явилися фото наслідків нічної атаки дронів Росії на південь Одеської області

Этот материал также доступен на русском
07.09.2023, 11:26
З'явилися фото наслідків нічної атаки дронів Росії на південь Одеської області - Фото
Ізмаїл (ілюстративний скриншот)

Вночі 7 вересня Росія здійснила масований дроновий удар по населених пунктах Одеської області: атаковано припортову та цивільну інфраструктуру.

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Окупанти зруйнували елеватор та адміністративні приміщення, вибуховою хвилею пошкоджено низку приватних домоволодінь.

Постраждали два водії вантажівки.

ДОВІДКА. Після виходу РФ із зернової угоди в середині липня 2023 року російська армія розбиває ракетами та дронами порти та зерносховища на Одещині. Після того як Україна почала вивозити більше зерна через дунайські порти до Румунії, Ізмаїл та Рені – часті мішені для окупантів. Для відновлення угоди окупанти хочуть виключення з-під санкцій одного з їхніх банків, а також компаній-виробників добрив у РФ. Президент Туреччини сказав, що Україні нібито слід пом'якшити свої умови, але в МЗС відповіли, що жодних поступок противнику не буде. За прогнозами, незважаючи ні на що, Україна збере у 2023-му більше зерна, ніж торік.
Загалом за цю атаку Росія запустила по Україні 33 дрони Shahed-136. Зафіксовано вісім прильотів у двох областях.
Євген Пилипенко
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ІзмаїлРеніКілія
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