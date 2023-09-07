Росіяни масовано атакували "шахедами" район Ізмаїла. Є руйнування та постраждалий

Російські окупанти масовано атакували дронами-камікадзе Shahed-136 Ізмаїльський район Одеської області у ніч проти 7 вересня. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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За його словами, південну частину регіону ворог атакував дронами протягом трьох годин — це четверта атака на Ізмаїльський район за останні п'ять днів.

У кількох населених пунктах пошкоджено об'єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, а також адміністративну будівлю.

Постраждав один цивільний, водій вантажівки отримав легку травму ноги.

Ліквідація наслідків триває, всі служби працюють на місці.

На початку осені-2023 дрон Shahed-136 впав на території країни НАТО, Румунії.

У Бухаресті спочатку стверджували, що нічого в них не падало, і водночас говорили, що це "не було для нас прямою військовою загрозою".

Українське МЗС наполягало, і ось, 6 вересня, в Румунії визнали, що так, "шахед" впав на їх території.

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