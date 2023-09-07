Росіяни масовано атакували "шахедами" район Ізмаїла. Є руйнування та постраждалий
07.09.2023, 07:22
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скріншот з відео)
Російські окупанти масовано атакували дронами-камікадзе Shahed-136 Ізмаїльський район Одеської області у ніч проти 7 вересня. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
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За його словами, південну частину регіону ворог атакував дронами протягом трьох годин — це четверта атака на Ізмаїльський район за останні п'ять днів.
У кількох населених пунктах пошкоджено об'єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, а також адміністративну будівлю.
Постраждав один цивільний, водій вантажівки отримав легку травму ноги.
Ліквідація наслідків триває, всі служби працюють на місці.
ДОВІДКА. Після виходу РФ із зернової угоди в середині липня 2023 року російська армія розбиває ракетами та дронами порти та зерносховища на Одещині. Після того, як Україна почала вивозити більше зерна через дунайські порти до Румунії, Ізмаїл та Рені – часті мішені для окупантів. Для відновлення угоди окупанти хочуть виключення з-під санкцій одного з їхніх банків, а також компаній-виробників добрив у РФ. Президент Туреччини сказав, що Україні нібито слід пом'якшити свої умови, але в МЗС відповіли, що жодних поступок противнику не буде. За прогнозами, незважаючи ні на що, Україна збере у 2023-му більше зерна, ніж минулого року.
- На початку осені-2023 дрон Shahed-136 впав на території країни НАТО, Румунії.
- У Бухаресті спочатку стверджували, що нічого в них не падало, і водночас говорили, що це "не було для нас прямою військовою загрозою".
- Українське МЗС наполягало, і ось, 6 вересня, в Румунії визнали, що так, "шахед" впав на їх території.
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