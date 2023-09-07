UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне массированно атаковали "шахедами" район Измаила. Есть разрушения и пострадавший

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2023, 07:22
Россияне массированно атаковали
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты массированно атаковали дронами-камикадзе Shahed-136 Измаильский район Одесской области в ночь на 7 сентября. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, южную часть региона враг атаковал дронами на протяжении трех часов — это четвертая атака на Измаильский район за последние пять дней. 
В нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, а также административное здание. 
Пострадал один гражданский, водитель грузовика получил легкую травму ноги. 

Ликвидация последствий продолжается, все службы работают на месте. 

СПРАВКА. После выхода РФ из зерновой сделки в середине июля 2023 года российская армия разбивает ракетами и дронами порты и зернохранилища в Одесской области. После того как Украина начала вывозить больше зерна через дунайские порты в Румынию, Измаил и Рени – частые мишени для оккупантов. Для возобновления сделки оккупанты хотят исключения из-под санкций одного из их банков, а также компаний-производителей удобрений в РФ. Президент Турции сказал, что Украине якобы следует смягчить свои условия, но в МИД ответили, что никаких уступок противнику не будет. По прогнозам, несмотря ни на что, Украина соберет в 2023-м больше зерна, чем в прошлом году.

Читайте также: Россия бомбит Сумы и Подунавье дронами из Курской области и Крыма: ПВО отражает атаки БПЛА

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаИзмаилодесская областьпортыОлег КиперShahed-136дроны-камикадзе
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 