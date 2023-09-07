Россияне массированно атаковали "шахедами" район Измаила. Есть разрушения и пострадавший

Российские оккупанты массированно атаковали дронами-камикадзе Shahed-136 Измаильский район Одесской области в ночь на 7 сентября. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

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По его словам, южную часть региона враг атаковал дронами на протяжении трех часов — это четвертая атака на Измаильский район за последние пять дней.

В нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, а также административное здание.

Пострадал один гражданский, водитель грузовика получил легкую травму ноги.

В начале осени-2023 дрон Shahed-136 упал на территории страны НАТО, Румынии.

В Бухаресте сначала утверждали, что ничего у них не падало, и одновременно говорили, что это "не было для нас прямой военной угрозой".

Украинский МИД настаивал, и вот, 6 сентября, в Румынии признали, что да, "шахед" упал на их территории.

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