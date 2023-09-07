Россияне массированно атаковали "шахедами" район Измаила. Есть разрушения и пострадавший
07.09.2023, 07:22
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты массированно атаковали дронами-камикадзе Shahed-136 Измаильский район Одесской области в ночь на 7 сентября. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
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По его словам, южную часть региона враг атаковал дронами на протяжении трех часов — это четвертая атака на Измаильский район за последние пять дней.
В нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, а также административное здание.
Пострадал один гражданский, водитель грузовика получил легкую травму ноги.
Ликвидация последствий продолжается, все службы работают на месте.
СПРАВКА. После выхода РФ из зерновой сделки в середине июля 2023 года российская армия разбивает ракетами и дронами порты и зернохранилища в Одесской области. После того как Украина начала вывозить больше зерна через дунайские порты в Румынию, Измаил и Рени – частые мишени для оккупантов. Для возобновления сделки оккупанты хотят исключения из-под санкций одного из их банков, а также компаний-производителей удобрений в РФ. Президент Турции сказал, что Украине якобы следует смягчить свои условия, но в МИД ответили, что никаких уступок противнику не будет. По прогнозам, несмотря ни на что, Украина соберет в 2023-м больше зерна, чем в прошлом году.
- В начале осени-2023 дрон Shahed-136 упал на территории страны НАТО, Румынии.
- В Бухаресте сначала утверждали, что ничего у них не падало, и одновременно говорили, что это "не было для нас прямой военной угрозой".
- Украинский МИД настаивал, и вот, 6 сентября, в Румынии признали, что да, "шахед" упал на их территории.
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