Вибухи у Сумах та на Дунаї. Росіяни запустили дрони з окупованого Криму та Курської області

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Українські міста та селища на півдні Одеської області, ймовірно, вздовж лівого берега Дунаю, в черговий раз наражаються на небезпеку бути атакованими російсько-іранськими безпілотниками Shahed-136/"Герань-2". На перехоплення дронів вилетіли винищувачі ЗСУ.

Крім того, у Сумах та/або у передмісті після опівночі гримлять вибухи: там також атака "шахедів", ймовірно, з Курської області.

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Це четверта атака за останні п'ять днів на Подунав'ї: нальоти "шахедів" були третього, четвертого та шостого вересня.

Увечері 6 вересня моніторинг Повітряних сил ЗСУ повідомив про запуск кількох груп БПЛА. Анонімні моніторинг-канали додали, що це нібито сталося з мису Чауда на південному сході Криму.

На початок 7 вересня дрони-камікадзе летять з боку тимчасово окупованого Криму в напрямку дельти Дунаю.

00:34. Група БПЛА з Чорного моря суне в напрямку Ізмаїльського району.

Водночас тривога й у Сумській області, де також фіксують невідомі дрони ворога.

00:38. Суспільне пише про два вибухи в Сумах. Можливо, це виходи ракет ППО, пишуть у пабліках місцеві жителі. Вибухи пролунали до включення сирени. На аудіо – характерний звук польоту "шахеда":

00:47. На південний захід від Одеси чують літаки в небі – це винищувачі ЗСУ. Йде робота по безпілотниках супротивника.

00:49. Як і вчора, загроза падіння дронів на Приморське на півночі дунайської дельти.

00:55. Сирени ще у кількох східних/центральних областях. Загроза "балістики".

00:58. Традиційно дрони летять в напрямку Кілії та далі, на Ізмаїл.

01:00. Оновлення по сумському району: принаймні один дрон збито, місцеві бачать пожежу від уламків чи від прильоту.

01:04. Чути роботу "стрілецького ППО" у кілійському районі, повідомляють місцеві жителі.

01:07. Знову у Сумах чують вибух.

01:16. "Шахеди" на підльоті до Ізмаїла і, над озерами, до Рені. Під Сумами знову гримить.

01:21. Сумська обласна військова адміністрація, нарешті, повідомила про роботу ППО.

01:30-01:36. Вибухи під Рені. Ймовірно, перехоплення БПЛА.

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Поки немає нової інформації, перегляньте відео роботи установки Gepard по "шахедах" та їх уламки з написом "Не брать...я", та фото російських ракетоносців Ту-95МС під покришками.

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На початку осені-2023 дрон Shahed-136 впав на території країни НАТО, Румунії. У Бухаресті спочатку стверджували, що нічого в них не падало, і водночас говорили, що це "не було для нас прямою військовою загрозою".

Українське МЗС наполягало, і ось, 6 вересня, в Румунії визнали, що так, "шахед" впав на їх території.

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