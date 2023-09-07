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Вибухи у Сумах та на Дунаї. Росіяни запустили дрони з окупованого Криму та Курської області

Этот материал также доступен на русском
07.09.2023, 01:35
Вибухи у Сумах та на Дунаї. Росіяни запустили дрони з окупованого Криму та Курської області - Фото
Дельта Дуная (скриншот)
оновлено

Українські міста та селища на півдні Одеської області, ймовірно, вздовж лівого берега Дунаю, в черговий раз наражаються на небезпеку бути атакованими російсько-іранськими безпілотниками Shahed-136/"Герань-2". На перехоплення дронів вилетіли винищувачі ЗСУ.

Крім того, у Сумах та/або у передмісті після опівночі гримлять вибухи: там також атака "шахедів", ймовірно, з Курської області.

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Це четверта атака за останні п'ять днів на Подунав'ї: нальоти "шахедів" були третього, четвертого та шостого вересня.

Увечері 6 вересня моніторинг Повітряних сил ЗСУ повідомив про запуск кількох груп БПЛА. Анонімні моніторинг-канали додали, що це нібито сталося з мису Чауда на південному сході Криму.

На початок 7 вересня дрони-камікадзе летять з боку тимчасово окупованого Криму в напрямку дельти Дунаю.

00:34. Група БПЛА з Чорного моря суне в напрямку Ізмаїльського району.

Водночас тривога й у Сумській області, де також фіксують невідомі дрони ворога.

00:38. Суспільне пише про два вибухи в Сумах. Можливо, це виходи ракет ППО, пишуть у пабліках місцеві жителі. Вибухи пролунали до включення сирени. На аудіо – характерний звук польоту "шахеда":

00:47. На південний захід від Одеси чують літаки в небі – це винищувачі ЗСУ. Йде робота по безпілотниках супротивника.

00:49. Як і вчора, загроза падіння дронів на Приморське на півночі дунайської дельти.

00:55. Сирени ще у кількох східних/центральних областях. Загроза "балістики".

00:58. Традиційно дрони летять в напрямку Кілії та далі, на Ізмаїл.

01:00. Оновлення по сумському району: принаймні один дрон збито, місцеві бачать пожежу від уламків чи від прильоту.

ДОВІДКА. Після виходу РФ із зернової угоди в середині липня 2023 року російська армія розбиває ракетами та дронами порти та зерносховища на Одещині. Після того, як Україна почала вивозити більше зерна через дунайські порти до Румунії, Ізмаїл та Рені – часті мішені для окупантів. Для відновлення угоди окупанти хочуть виключення з-під санкцій одного з їхніх банків, а також компаній-виробників добрив у РФ. Президент Туреччини сказав, що Україні нібито слід пом'якшити свої умови, але в МЗС відповіли, що жодних поступок противнику не буде. За прогнозами, незважаючи ні на що, Україна збере у 2023-му більше зерна, ніж минулого року.

01:04. Чути роботу "стрілецького ППО" у кілійському районі, повідомляють місцеві жителі.

01:07. Знову у Сумах чують вибух.

01:16. "Шахеди" на підльоті до Ізмаїла і, над озерами, до Рені. Під Сумами знову гримить.

01:21. Сумська обласна військова адміністрація, нарешті, повідомила про роботу ППО.

01:30-01:36. Вибухи під Рені. Ймовірно, перехоплення БПЛА.

Новина доповнюється...

Поки немає нової інформації, перегляньте відео роботи установки Gepard по "шахедах" та їх уламки з написом "Не брать...я", та фото російських ракетоносців Ту-95МС під покришками.

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Євген Пилипенко
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