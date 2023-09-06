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"Не братья". Відео роботи установки Gepard по "шахедах" на півночі та уламки збитого на Дунаї дрона видео

Этот материал также доступен на русском
06.09.2023, 15:01
ЗСУ Gepard (фото - Минобороны)
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Зенітні самохідні установки (ЗСУ), які Німеччина передає Україні для захисту від атак окупантів з повітря, зарекомендували себе як ефективний засіб проти російсько-іранських дронів-камікадзе Shahed-136/131. Про це розповів у сюжеті командувач об'єднаних сил Збройних Сил України Сергій Наєв, показавши фрагмент бойового епізоду.

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За його словами, на Житомирщині під час повітряних атак 19 та 30 серпня лише один екіпаж ЗСУ "збив усі повітряні цілі, які зайшли в зону ураження" – п'ять БПЛА.

Генерал-лейтенант зазначив, що у Силах оборони створюються нові мобільні вогневі групи для роботи проти повітряних загроз.

Німецькі "Гепарди" можуть збивати також крилаті ракети, які летять на відносно невеликій висоті.

Крім того, прикордонники показали, як уночі 6 вересня намагалися збити зі стрілецької зброї "шахеди", які летіли бомбити цивільну інфраструктуру Подунав'я.

У ролику цього не видно, але, за інформацією ДПСУ, було знищено чотири "не братські" дрони на Одещині.

"Цікаво, що на корпусах бісових машин замість застережного російського напису "не браться" залишилося символічне "не братья". І ніколи ними не були", – наголосили прикордонники.

Євген Пилипенко
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війнаодеська областьБПЛАдронжитомирська областьппоСергій НаєвДунайGepardдрон-камікадзеShahed
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