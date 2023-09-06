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"Не братья". Видео работы установки Gepard по "шахедам" и обломки сбитого на Дунае дрона видео

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2023, 15:01
ЗСУ Gepard (фото - Минобороны)
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Зенитные самоходные установки (ЗСУ), которые Германия передает Украине для защиты от атак оккупантов с воздуха, зарекомендовали себя как эффективное средство против российско-иранских дронов-камикадзе Shahed-136/131. Об этом рассказал в сюжете командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины Сергей Наев, показав фрагмент боевого эпизода.

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По его словам, в Житомирской области во время воздушных атак 19 и 30 августа только один экипаж ЗСУ "сбил все воздушные цели, которые зашли в зону поражения" – пять БПЛА.

Генерал-лейтенант отметил, что в Силах обороны создаются новые мобильные огневые группы для работы по воздушным угрозам.

Немецкие "Гепарды" могут сбивать также и крылатые ракеты, которые летят на относительно небольшой высоте.

Кроме того, пограничники показали, как ночью 6 сентября пытались сбить из стрелкового оружия "шахеды", летевшие бомбить гражданскую инфраструктуру Подунавья.

В ролике этого не видно, но, по информации ГПСУ, были уничтожены четыре "не братских" дрона в Одесской области.

"Интересно, что на корпусах чертовых машин вместо предупреждающей русской надписи "не браться" осталось символическое "не братья". И никогда ими не были", – подчеркнули пограничники.

Євген Пилипенко
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Сергей НаеввойнапводронБПЛАдунайжитомирская областьодесская областьGepardдрон-камикадзеShahed
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