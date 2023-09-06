Блинкен подтвердил, что приехал в Киев обсудить контрнаступление Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен официально сообщил, что прибыл в Киев для обсуждения контрнаступления Сил обороны в освободительной войне Украины против российских захватчиков. Об этом он написал в X (бывший Twitter).

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Утром о темах визита главы Госдепа написали в CNN и Reuters. Один из помощников госсекретаря сообщил, что сейчас "подходящее время приехать и оценить", как идет контрнаступление, "увидеть и услышать, как они [украинцы] намерены продвигаться вперед в ближайшие недели", "оценить их потребности на поле боя, а также любые шаги, которые могут потребоваться для укрепления энергетической безопасности Украины перед зимой".

По его словам, "самое главное, чтобы мы получили реальную оценку от самих украинцев".

Блинкен подтвердил это.

"Вернулся сегодня в Киев, чтобы встретиться с нашими украинскими партнерами и обсудить их продолжающееся контрнаступление, будущую помощь и усилия по восстановлению и прежде всего, чтобы укрепить непоколебимую приверженность США Украине", – заявил он.

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В Киеве Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским, главной украинского МИД Дмитрием Кулебой, а также с другими топ-чиновниками и представителями гражданского общества.

Визит происходит на фоне инцидента с падением российских дронов Shahed-136 на территории страны НАТО, Румынии. В Бухаресте утверждают, что ничего у них не падало. Украинский МИД настаивает.

Под утро Киев подвергся очередному ракетному удару государства-террориста России. Все крылатые ракеты, по словам военных, были перехвачены. Вероятно, Блинкен как раз в это время прибыл в столицу на поезде из Польши или немного позже.

5 сентября 2023 года Зеленский посетил 13 боевых бригад на Донбассе и Запорожском направлении и после возвращения в Киев анонсировал "важные события и решения завтра".

В Госдепе убеждены, что победа над Россией в войне – это полный вывод российских войск с территории Украины.

Глава МИД Кулеба: "Россия ведет геноцидную войну. Надо победить ее на поле боя, потом – на переговоры".

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