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Блинкен обсудит с Зеленским контрнаступление и объявит в Киеве об $1 млрд помощи — CNN

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2023, 11:57
Блинкен обсудит с Зеленским контрнаступление и объявит в Киеве об $1 млрд помощи — CNN - Фото
Энтони Блинкен (Фото: EPA)

Прибывший утром 6 сентября в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен объявит о новом пакете помощи Украине на общую сумму более $1 млрд. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента США.

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Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским и главной украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента, путешествующий с Блинкеном, сообщил также, что сейчас "подходящее время прийти и оценить", как идет контрнаступление Украины. Чиновник не стал вдаваться в подробности.

По его словам, "мы хотим увидеть и услышать, как они [украинцы] намерены продвигаться вперед в ближайшие недели". Он добавил, что США видят, что Украина добилась "некоторых впечатляющих успехов, в частности, на юге, но также и на востоке в последние дни и недели".

Также, добавил анонимный дипломат, визит главы американской внешней политики дает возможность Соединенным Штатам и Украине согласовать позиции перед Генассамблеей ООН, которая состоится позднее в этом месяце.

"У украинцев есть важная миссия в Нью-Йорке — продолжать объяснять своим союзникам и партнерам по всему миру, что происходит, и их постоянную потребность в поддержке. И для нас важно продолжать возглавлять эти глобальные усилия по их поддержке. Иметь возможность проконсультироваться и договориться до того, как мы доберемся до Нью-Йорка, очень, очень важно", — сказал чиновник.

Под утро Киев подвергся очередному ракетному удару государства-террориста России. Все крылатые ракеты, по словам военных, были перехвачены. Вероятно, Блинкен как раз в это время прибыл в столицу на поезде из Польши, или немного позже.

Госсекретарь США в третий раз приехал в столицу Украины после начала полномасштабного вторжения России.

В апреле 2022-го, всего через несколько недель после бегства российских войск из-под Киева, это был визит с вместе с министром обороны США Ллойдом Остином, а вторая поездка состоялась в сентябре того же года во время блицкриг-контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

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Євген Пилипенко
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Энтони Блинкен
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