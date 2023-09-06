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Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев — Суспильне

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2023, 10:07
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев — Суспильне - Фото
Энтони Блинкен (Фото: EPA)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с рабочим визитом в Киев. Об этом Суспильному сообщили источники в Офисе президента.

Американский чиновник приехал в столицу утром 6 сентября.

Это уже третий визит главы Госдепа в Украину с начала большой войны — прошлые состоялись в апреле и сентябре 2022 года. 

В центре Киева перекрыли ряд улиц. 

Детали визита, по понятным причинам, не разглашаются.

Вероятно, дипломат встретится с президентом Владимиром Зеленским и представителями украинского руководства.  

Читайте также: Контрнаступление. Посол Британии "не верит", что Запад подталкивает Украину к переговорам с Россией.

Дмитрий Гриниченко
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