Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев — Суспильне

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с рабочим визитом в Киев. Об этом Суспильному сообщили источники в Офисе президента.

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Американский чиновник приехал в столицу утром 6 сентября.

Это уже третий визит главы Госдепа в Украину с начала большой войны — прошлые состоялись в апреле и сентябре 2022 года.

В центре Киева перекрыли ряд улиц.

Детали визита, по понятным причинам, не разглашаются.

Вероятно, дипломат встретится с президентом Владимиром Зеленским и представителями украинского руководства.

В Госдепе США убеждены, что победа над Россией в войне – это полный вывод российских войск с территории Украины.

В Офисе президента твердая позиция по формуле мира. Заместитель главы ОП Игорь Жовква заявлял, что в Украине должен быть только "украинский план мира", а не "ватиканский", "китайский", "африканский" и др.

Глава МИД Кулеба: Россия ведет геноцидную войну. Надо победить ее на поле боя, потом – на переговоры.

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