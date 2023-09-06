Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев — Суспильне
06.09.2023, 10:07
Энтони Блинкен (Фото: EPA)
Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с рабочим визитом в Киев. Об этом Суспильному сообщили источники в Офисе президента.
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Американский чиновник приехал в столицу утром 6 сентября.
Это уже третий визит главы Госдепа в Украину с начала большой войны — прошлые состоялись в апреле и сентябре 2022 года.
В центре Киева перекрыли ряд улиц.
Детали визита, по понятным причинам, не разглашаются.
Вероятно, дипломат встретится с президентом Владимиром Зеленским и представителями украинского руководства.
- В Госдепе США убеждены, что победа над Россией в войне – это полный вывод российских войск с территории Украины.
- В Офисе президента твердая позиция по формуле мира. Заместитель главы ОП Игорь Жовква заявлял, что в Украине должен быть только "украинский план мира", а не "ватиканский", "китайский", "африканский" и др.
- Глава МИД Кулеба: Россия ведет геноцидную войну. Надо победить ее на поле боя, потом – на переговоры.
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