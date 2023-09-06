Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва — Суспільне

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув із робочим візитом до Києва. Про це Суспільному повідомили джерела в Офісі президента.

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Американський урядовець приїхав до столиці вранці 6 вересня.

Це вже третій візит глави Держдепу до України з початку великої війни — минулі відбулися у квітні та вересні 2022 року.

У центрі Києва перекрили низку вулиць.

Деталі візиту, зі зрозумілих причин, не розголошуються.

Ймовірно, дипломат зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським та представниками українського керівництва.

У Держдепі США переконані, що перемога над Росією у війні – це повне виведення російських військ з території України.

В Офісі президента тверда позиція щодо формули миру. Заступник глави ОП Ігор Жовква заявляв, що в Україні має бути тільки "український план миру", а не "ватиканський", "китайський", "африканський" тощо.

Голова МЗС Кулеба: Росія веде геноцидну війну. Треба перемогти її на полі бою, потім – на переговори.

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