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Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва — Суспільне

Этот материал также доступен на русском
06.09.2023, 10:07
Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва — Суспільне - Фото
Ентоні Блінкен (Фото: EPA)

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув із робочим візитом до Києва. Про це Суспільному повідомили джерела в Офісі президента.

Американський урядовець приїхав до столиці вранці 6 вересня.

Це вже третій візит глави Держдепу до України з початку великої війни — минулі відбулися у квітні та вересні 2022 року.

У центрі Києва перекрили низку вулиць.

Деталі візиту, зі зрозумілих причин, не розголошуються.

Ймовірно, дипломат зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським та представниками українського керівництва.

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Дмитро Гриниченко
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