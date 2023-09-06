Блінкен підтвердив, що приїхав до Києва обговорити контрнаступ України

Держсекретар США Ентоні Блінкен офіційно повідомив, що прибув до Києва для обговорення контрнаступу Сил оборони у визвольній війні України проти російських загарбників. Про це він написав у X (колишній Twitter).

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Вранці про теми візиту глави Держдепу написали у CNN та Reuters. Один із помічників держсекретаря повідомив, що зараз "саме час приїхати та оцінити", як іде контрнаступ, "побачити та почути, як вони [українці] мають намір просуватися вперед у найближчі тижні", "оцінити їхні потреби на полі бою, а також будь-які кроки, які можуть знадобитися для зміцнення енергетичної безпеки України перед зимою".

За його словами, "найголовніше, щоб ми отримали реальну оцінку від самих українців".

Блінкен підтвердив це.

"Повернувся сьогодні до Києва, щоб зустрітися з нашими українськими партнерами та обговорити їхній контрнаступ, майбутню допомогу і зусилля з відновлення і насамперед, щоб зміцнити непохитну відданість США Україні", – заявив він.

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У Києві Блінкен зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, главою українського МЗС Дмитром Кулебою, а також з іншими топчиновниками та представниками громадянського суспільства.

Візит відбувається на тлі інциденту з падінням російських дронів Shahed-136 на території країни НАТО, Румунії. У Бухаресті стверджують, що нічого в них не падало. Українське МЗС наполягає.

Під ранок Київ зазнав чергового ракетного удару держави-терориста Росії. Усі крилаті ракети, за словами військових, були перехоплені. Ймовірно, Блінкен саме у цей час прибув до столиці поїздом з Польщі або трохи пізніше.

5 вересня 2023 року Зеленський відвідав 13 бойових бригад на Донбасі та Запорізькому напрямку і після повернення до Києва анонсував "важливі події та рішення завтра".

У Держдепі переконані, що перемога над Росією у війні – це повне виведення російських військ із території України.

Глава МЗС Кулеба: "Росія веде геноцидну війну. Треба перемогти її на полі бою, потім – на переговори".

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