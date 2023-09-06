RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Блінкен підтвердив, що приїхав до Києва обговорити контрнаступ України

Этот материал также доступен на русском
06.09.2023, 13:19
Блінкен підтвердив, що приїхав до Києва обговорити контрнаступ України - Фото
Ентоні Блінкен (фото - ЕРА)

Держсекретар США Ентоні Блінкен офіційно повідомив, що прибув до Києва для обговорення контрнаступу Сил оборони у визвольній війні України проти російських загарбників. Про це він написав у X (колишній Twitter).

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Вранці про теми візиту глави Держдепу написали у CNN та Reuters. Один із помічників держсекретаря повідомив, що зараз "саме час приїхати та оцінити", як іде контрнаступ, "побачити та почути, як вони [українці] мають намір просуватися вперед у найближчі тижні", "оцінити їхні потреби на полі бою, а також будь-які кроки, які можуть знадобитися для зміцнення енергетичної безпеки України перед зимою".

За його словами, "найголовніше, щоб ми отримали реальну оцінку від самих українців".

Блінкен підтвердив це.

"Повернувся сьогодні до Києва, щоб зустрітися з нашими українськими партнерами та обговорити їхній контрнаступ, майбутню допомогу і зусилля з відновлення і насамперед, щоб зміцнити непохитну відданість США Україні", – заявив він.

Читайте також: Контрнаступ. Посол Британії "не вірить", що Захід підштовхує Україну до переговорів із Росією

У Києві Блінкен зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, главою українського МЗС Дмитром Кулебою, а також з іншими топчиновниками та представниками громадянського суспільства.

Візит відбувається на тлі інциденту з падінням російських дронів Shahed-136 на території країни НАТО, Румунії. У Бухаресті стверджують, що нічого в них не падало. Українське МЗС наполягає.

Під ранок Київ зазнав чергового ракетного удару держави-терориста Росії. Усі крилаті ракети, за словами військових, були перехоплені. Ймовірно, Блінкен саме у цей час прибув до столиці поїздом з Польщі або трохи пізніше.

Читайте також: Анонімам із Пентагону варто більше озброювати ЗСУ, а не радити їм, як воювати, – Макфол

Євген Пилипенко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавійськова допомогадерждеппереговоригеополітикаентоні блінкенконтрнаступ
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 