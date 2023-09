Ракетоносці Ту-95МС під покришками: з'явилися нові супутникові фото російської авіабази в Енгельсі

З'явилися нові супутникові знімки з авіабази в Енгельсі під Саратовом, де видно два стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС з покладеними на них зверху автомобільними покришками. Фото компанії Maxar Technologies показав сайт каналу CNN.

Ймовірно, у такий спосіб російські окупанти хочуть певною мірою захистити військові літаки від українських дронів-камікадзе або тих, що роблять скидання боєприпасів, як це було в недавній атаці на аеродром у Пскові.

Анонімний військовий представник НАТО заявив, що Альянсу відомо про ці покришки, але, каже він, "ми не знаємо, чи це матиме якийсь ефект".

CNN published fresh satellite images of Russian airbase Engels in Saratov region. Two strategic bombers Tu-95 covered with car tires are visible on them. #CNN #Russia #Engels #Tu95 #Tires pic.twitter.com/uo9L9YOlNB