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Ракетоносці Ту-95МС під покришками: з'явилися нові супутникові фото російської авіабази в Енгельсі

Этот материал также доступен на русском
06.09.2023, 11:20
Ракетоносці Ту-95МС під покришками: з'явилися нові супутникові фото російської авіабази в Енгельсі - Фото
Ту-95МС в польоті (скриншот)

З'явилися нові супутникові знімки з авіабази в Енгельсі під Саратовом, де видно два стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС з покладеними на них зверху автомобільними покришками. Фото компанії Maxar Technologies показав сайт каналу CNN.

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Ймовірно, у такий спосіб російські окупанти хочуть певною мірою захистити військові літаки від українських дронів-камікадзе або тих, що роблять скидання боєприпасів, як це було в недавній атаці на аеродром у Пскові.

Анонімний військовий представник НАТО заявив, що Альянсу відомо про ці покришки, але, каже він, "ми не знаємо, чи це матиме якийсь ефект".

Також, пише CNN, чорні покришки на білих фюзеляжах нібито можуть допомогти знизити помітність літака вночі.

Представник виробника дронів (зокрема для ЗСУ) One Way Aerospace Франсіско Серра-Мартінс вважає, що такий крок росіян "може зменшити теплову сигнатуру незахищених засобів стратегічної авіації, розміщених на перонах аеродрому, але їх все одно буде видно під інфрачервоними камерами".

Сьогодні під ранок, 6 вересня, Ту-95МС з-під Саратова завдали ракетного удару по Києву, але вкотре марно: у столиці потужна ешелонована ППО.

Євген Пилипенко
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