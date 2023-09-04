ГУР — по аеродромах Енгельс та Дягілєво били "Стрижі". Буданов: Збивати Ту-95МС ми не можемо

В українській військовій розвідці визнали, що удари по аеродромах "Дягілєво" та "Енгельс" у грудні 2022 року завдавалися безпілотниками Ту-141 "Стриж". Про це повідомили у фільмі Головного управління розвідки "Збиті льотчики Росії".

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Розвідники заявили, що "Дягілєво" та "Енгельс" були атаковані "Стрижами", які були начинені вибухівкою.

На першому аеродромі було пошкоджено стратегічний бомбардувальник Ту-95МС та бомбардувальник дальньої авіації Ту-22М3.

В Енгельсі ж ушкодження отримали два Ту-95МС.

За словами начальника ГУР Кирила Буданова, Сили оборони не можуть полювати за цими ракетоносіями у повітрі, оскільки вони запускають ракети по Україні з відстані 1000 км і більше.

ДОВІДКА. Ту-141 "Стриж" був розроблений у 1970-х роках та вироблявся на Харківському авіазаводі. Цей великий безпілотник (довжина – 14,3 метра, розмах крил – 3,88 м) здатний розвивати швидкість до 1100 км/год та летіти на 1000 км.



Головред Defense Express Олег Катков . Ту-141 "Стриж" був розроблений у 1970-х роках та вироблявся на Харківському авіазаводі. Цей великий безпілотник (довжина – 14,3 метра, розмах крил – 3,88 м) здатний розвивати швидкість до 1100 км/год та летіти на 1000 км.Головред Defense Express Олег Катков говорив LIGA.net , що вони застаріли за своїм основним призначенням, веденням розвідки. Наприклад, для запису кадрів він використовував плівку, яку потім мали проявляти розвідники. Скільки таких БпЛА має Україна – достеменно невідомо.

Вранці 5 грудня на аеродромах стратегічної авіації РФ в Енгельсі та під Рязанню сталися вибухи. Пошкоджено літаки, загинуло кілька військових.

РФ стверджує, що це була атака українських безпілотників. У ЗСУ не кажуть, що спричинило вибухи, але заявляють – це результат російської агресії.

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