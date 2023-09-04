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ГУР — по аеродромах Енгельс та Дягілєво били "Стрижі". Буданов: Збивати Ту-95МС ми не можемо

Этот материал также доступен на русском
04.09.2023, 09:50
ГУР — по аеродромах Енгельс та Дягілєво били
Кирило Буданов (Фото: скриншот з відео)

В українській військовій розвідці визнали, що удари по аеродромах "Дягілєво" та "Енгельс" у грудні 2022 року завдавалися безпілотниками Ту-141 "Стриж". Про це повідомили у фільмі Головного управління розвідки "Збиті льотчики Росії".

Розвідники заявили, що "Дягілєво" та "Енгельс" були атаковані "Стрижами", які були начинені вибухівкою.

На першому аеродромі було пошкоджено стратегічний бомбардувальник Ту-95МС та бомбардувальник дальньої авіації Ту-22М3.

В Енгельсі ж ушкодження отримали два Ту-95МС.

За словами начальника ГУР Кирила Буданова, Сили оборони не можуть полювати за цими ракетоносіями у повітрі, оскільки вони запускають ракети по Україні з відстані 1000 км і більше.

Запуск безпілотника Ту-141 ''Стриж'' (Фото: скриншот з відео)

ДОВІДКА. Ту-141 "Стриж" був розроблений у 1970-х роках та вироблявся на Харківському авіазаводі. Цей великий безпілотник (довжина – 14,3 метра, розмах крил – 3,88 м) здатний розвивати швидкість до 1100 км/год та летіти на 1000 км.

Головред Defense Express Олег Катков говорив LIGA.net, що вони застаріли за своїм основним призначенням, веденням розвідки. Наприклад, для запису кадрів він використовував плівку, яку потім мали проявляти розвідники. Скільки таких БпЛА має Україна – достеменно невідомо.
  • Вранці 5 грудня на аеродромах стратегічної авіації РФ в Енгельсі та під Рязанню сталися вибухи. Пошкоджено літаки, загинуло кілька військових.
  • РФ стверджує, що це була атака українських безпілотників. У ЗСУ не кажуть, що спричинило вибухи, але заявляють – це результат російської агресії.

Читайте також: Вибух на аеродромі в Енгельсі показує деградацію військової інфраструктури РФ – розвідка

Дмитро Гриниченко
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