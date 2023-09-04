ГУР — по аеродромах Енгельс та Дягілєво били "Стрижі". Буданов: Збивати Ту-95МС ми не можемо
В українській військовій розвідці визнали, що удари по аеродромах "Дягілєво" та "Енгельс" у грудні 2022 року завдавалися безпілотниками Ту-141 "Стриж". Про це повідомили у фільмі Головного управління розвідки "Збиті льотчики Росії".
Розвідники заявили, що "Дягілєво" та "Енгельс" були атаковані "Стрижами", які були начинені вибухівкою.
На першому аеродромі було пошкоджено стратегічний бомбардувальник Ту-95МС та бомбардувальник дальньої авіації Ту-22М3.
В Енгельсі ж ушкодження отримали два Ту-95МС.
За словами начальника ГУР Кирила Буданова, Сили оборони не можуть полювати за цими ракетоносіями у повітрі, оскільки вони запускають ракети по Україні з відстані 1000 км і більше.
Головред Defense Express Олег Катков говорив LIGA.net, що вони застаріли за своїм основним призначенням, веденням розвідки. Наприклад, для запису кадрів він використовував плівку, яку потім мали проявляти розвідники. Скільки таких БпЛА має Україна – достеменно невідомо.
- Вранці 5 грудня на аеродромах стратегічної авіації РФ в Енгельсі та під Рязанню сталися вибухи. Пошкоджено літаки, загинуло кілька військових.
- РФ стверджує, що це була атака українських безпілотників. У ЗСУ не кажуть, що спричинило вибухи, але заявляють – це результат російської агресії.
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