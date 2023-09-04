ГУР — по аэродромам Энгельс и Дягилево били "Стрижи". Буданов: Сбивать Ту-95МС мы не можем

В украинской военной разведке признали, что удары по аэродромам "Дягилево" и "Энгельс" в декабре 2022 года наносились беспилотниками Ту-141 "Стриж". Об этом сообщили в фильме Главного управления разведки "Сбитые летчики России".

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Разведчики заявили, что "Дягилево" и "Энгельс" были атакованы "Стрижами", которые были начинены взрывчаткой.

На первом аэродроме были повреждены стратегический бомбардировщик Ту-95МС и бомбардировщик дальней авиации Ту-22М3.

В Энгельсе же повреждения получили два Ту-95МС.

По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, Силы обороны не могут охотиться за данными ракетоносителями в воздухе, так как они запускают ракеты по Украине с расстояния в 1000 км и больше.

СПРАВКА. Ту-141 "Стриж" был разработан в 1970-х годах и производился на Харьковском авиазаводе. Этот крупный беспилотник (длина – 14,3 метра, размах крыльев – 3,88 м) способен развивать скорость до 1100 км/ч и лететь на 1000 км.



Главред Defense Express Олег Катков . Ту-141 "Стриж" был разработан в 1970-х годах и производился на Харьковском авиазаводе. Этот крупный беспилотник (длина – 14,3 метра, размах крыльев – 3,88 м) способен развивать скорость до 1100 км/ч и лететь на 1000 км.Главред Defense Express Олег Катков говорил LIGA.net , что они устарели по своему основному назначению, ведению разведки. Например, для записи кадров он использовал пленку, которую потом должны были проявлять разведчики. Сколько таких БпЛА есть у Украины – точно неизвестно.

Утром 5 декабря 2022 года на аэродромах стратегической авиации РФ в Энгельсе и под Рязанью произошли взрывы. Повреждены самолеты, погибли несколько военных.

РФ утверждает, что это была атака украинских беспилотников.

В ВСУ не говорят, что стало причиной взрывов, но заявляют – это результат российской агрессии.

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