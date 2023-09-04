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ГУР — по аэродромам Энгельс и Дягилево били "Стрижи". Буданов: Сбивать Ту-95МС мы не можем

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2023, 09:50
ГУР — по аэродромам Энгельс и Дягилево били
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

В украинской военной разведке признали, что удары по аэродромам "Дягилево" и "Энгельс" в декабре 2022 года наносились беспилотниками Ту-141 "Стриж". Об этом сообщили в фильме Главного управления разведки "Сбитые летчики России".

Разведчики заявили, что "Дягилево" и "Энгельс" были атакованы "Стрижами", которые были начинены взрывчаткой.

На первом аэродроме были повреждены стратегический бомбардировщик Ту-95МС и бомбардировщик дальней авиации Ту-22М3.

В Энгельсе же повреждения получили два Ту-95МС.

По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, Силы обороны не могут охотиться за данными ракетоносителями в воздухе, так как они запускают ракеты по Украине с расстояния в 1000 км и больше. 

Запуск беспилотника Ту-141 ''Стриж'' (Фото: скриншот с видео)

СПРАВКА. Ту-141 "Стриж" был разработан в 1970-х годах и производился на Харьковском авиазаводе. Этот крупный беспилотник (длина – 14,3 метра, размах крыльев – 3,88 м) способен развивать скорость до 1100 км/ч и лететь на 1000 км.

Главред Defense Express Олег Катков говорил LIGA.net, что они устарели по своему основному назначению, ведению разведки. Например, для записи кадров он использовал пленку, которую потом должны были проявлять разведчики. Сколько таких БпЛА есть у Украины – точно неизвестно.
  • Утром 5 декабря 2022 года на аэродромах стратегической авиации РФ в Энгельсе и под Рязанью произошли взрывы. Повреждены самолеты, погибли несколько военных.
  • РФ утверждает, что это была атака украинских беспилотников.
  • В ВСУ не говорят, что стало причиной взрывов, но заявляют – это результат российской агрессии.

Читайте также: Взрыв на аэродроме в Энгельсе показывает деградацию военной инфраструктуры РФ — разведка

Дмитрий Гриниченко
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