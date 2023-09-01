Український громадський діяч Сергій Стерненко опублікував у соцмережах унікальне відео ураження одного з російських літаків Іл-76 на аеродромі "Крєсти" у Пскові. За його словами, операція була успішно проведена з використанням "української розробки".
"Це українська розробка. Ми не звітували про цю закупівлю, поки не будемо розкривати, що це були за засоби та що вони вміють, але гарантуємо — на так званій Росії буде і далі вибухати!", – написав Стерненко.
Він додав, що загальна сума збитків, завданих агресору, складає близько $200 млн. Це з двома знищеними, двома сильно пошкодженими та кількома ураженими Іл-76.
На опублікованому ролику детально видно основу російської військової авіації — літак Іл-76. Українська розвідка зафільмувала падіння на російське повітряне судно "української розробки", про яку пише Стерненко, і подальші вибух та загоряння Іл-76.
Сьогодні начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що ГУР спеціально націлилося на ці літаки, оскільки вони використовуються для перевезення військових вантажів та десантників ВДВ.
Він також додав, що атака здійснювалася з території Росії.
- 21 серпня 2023 року представник ГУР підтвердив LIGA.net, на російському аеродромі "Шайковка" унаслідок атаки дрона пошкоджено щонайменше один літак.
- З 29 на 30 серпня сталася найбільш руйнівна атака на тили Росії: горіли літаки на аеродромі в Пскові, був приліт по в/ч ГРУ і заводу мікроелектроніки, вибухи в інших місцях. ГУР підтверджує знищення чотирьох Іл-76.
- Російський добровольчий корпус взяв на себе відповідальність за спільну з СБУ атаку на аеродром під Курськом.
- Вранці 31 серпня в Брянську по безпілотниках літакового типу знову працювала протиповітряна оборона росіян: над містом були вибухи.
- Увечері 31 серпня у Пскові стріляли у повітря і з матюками кричали "За Росію!"
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