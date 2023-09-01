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По літаках Іл-76 у Пскові вдарили українською зброєю – унікальне відео ураження видео

Этот материал также доступен на русском
01.09.2023, 17:44
Відео: Сергій Стерненко та ГУР
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Український громадський діяч Сергій Стерненко опублікував у соцмережах унікальне відео ураження одного з російських літаків Іл-76 на аеродромі "Крєсти" у Пскові. За його словами, операція була успішно проведена з використанням "української розробки".

"Це українська розробка. Ми не звітували про цю закупівлю, поки не будемо розкривати, що це були за засоби та що вони вміють, але гарантуємо — на так званій Росії буде і далі вибухати!", – написав Стерненко.

Він додав, що загальна сума збитків, завданих агресору, складає близько $200 млн. Це з двома знищеними, двома сильно пошкодженими та кількома ураженими Іл-76.

На опублікованому ролику детально видно основу російської військової авіації — літак Іл-76. Українська розвідка зафільмувала падіння на російське повітряне судно "української розробки", про яку пише Стерненко, і подальші вибух та загоряння Іл-76.

Сьогодні начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що ГУР спеціально націлилося на ці літаки, оскільки вони використовуються для перевезення військових вантажів та десантників ВДВ.

Він також додав, що атака здійснювалася з території Росії.

ДОВІДКА. Іл-76 призначений для транспортування техніки та вантажів різного призначення. Літак здатен доставляти, залежно від модифікації, вантажі максимальною масою 28-60 т на відстань 3600-4200 км з крейсерською швидкістю 770-800 км/год.

Читайте також: ЗСУ про удар по Пскову: Іл-76 перевозять "шахеди" з Ірану. На жаль, їх ще багато в росіян

Мілана Головань
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війнаіл-76сергій стерненкоПсков
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