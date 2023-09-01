Украинский общественный деятель Сергей Стерненко опубликовал в соцсетях уникальное видео поражения одного из российских самолетов Ил-76 на аэродроме "Кресты" в Пскове. По его словам, операция была успешно проведена с использованием "украинской разработки".

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"Это украинская разработка. Мы не отчитывались об этой закупке, пока не будем раскрывать, что это были за средства и что они умеют, но гарантируем — на так называемой России будет и дальше взрываться!", – написал Стерненко.

Он добавил, что общая сумма ущерба, нанесенного агрессору, составляет около $200 млн. Это с двумя уничтоженными, двумя сильно поврежденными и несколькими пораженными Ил-76.

На опубликованном ролике подробно видна основа российской военной авиации — самолет Ил-76. Украинская разведка сняла падение на российское воздушное судно "украинской разработки", о которой пишет Стерненко, и последующие взрыв и возгорание Ил-76.

Сегодня начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что ГУР специально нацелилось на эти самолеты, поскольку они используются для перевозки военных грузов и десантников ВДВ.

Он также добавил, что атака производилась с территории России.

СПРАВКА. Ил-76 предназначен для транспортировки техники и грузов разного назначения. Самолет способен доставлять в зависимости от модификации грузы максимальной массой 28-60 т на расстояние 3600-4200 км с крейсерской скоростью 770-800 км/ч.

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