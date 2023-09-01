Украинский общественный деятель Сергей Стерненко опубликовал в соцсетях уникальное видео поражения одного из российских самолетов Ил-76 на аэродроме "Кресты" в Пскове. По его словам, операция была успешно проведена с использованием "украинской разработки".
"Это украинская разработка. Мы не отчитывались об этой закупке, пока не будем раскрывать, что это были за средства и что они умеют, но гарантируем — на так называемой России будет и дальше взрываться!", – написал Стерненко.
Он добавил, что общая сумма ущерба, нанесенного агрессору, составляет около $200 млн. Это с двумя уничтоженными, двумя сильно поврежденными и несколькими пораженными Ил-76.
На опубликованном ролике подробно видна основа российской военной авиации — самолет Ил-76. Украинская разведка сняла падение на российское воздушное судно "украинской разработки", о которой пишет Стерненко, и последующие взрыв и возгорание Ил-76.
Сегодня начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что ГУР специально нацелилось на эти самолеты, поскольку они используются для перевозки военных грузов и десантников ВДВ.
Он также добавил, что атака производилась с территории России.
- 21 августа 2023 года представитель ГУР подтвердил LIGA.net, на российском аэродроме "Шайковка" в результате атаки дрона поврежден по меньшей мере один самолет.
- С 29 на 30 августа произошла самая разрушительная атака на тылы России: горели самолеты на аэродроме в Пскове, был прилет по в/ч ГРУ и заводу микроэлектроники, взрывы в других местах. ГУР подтверждает уничтожение четырех Ил-76.
- Российский добровольческий корпус взял на себя ответственность за совместную с СБУ атаку на аэродром под Курском.
- Утром 31 августа в Брянске по беспилотникам самолетного типа снова работала противовоздушная оборона россиян: над городом были взрывы.
- Вечером 31 августа в Пскове стреляли в воздух и с матом кричали "За Россию!"
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