ВСУ об ударе по Пскову: Ил-76 перевозят "шахеды" из Ирана. К сожалению, их еще много у РФ
01.09.2023, 14:39
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)
Россияне перевозят личный состав и вооружения на самолетах Ил-76, четыре из которых были поражены на аэродроме Пскова в ночь на 30 августа. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
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По его словам, Россия не может чувствовать себя безопасно в глубоком тылу, а поэтому рассредоточивает авиацию на Дальний Восток из-за ударов по аэродромам.
Он отметил, что уничтоженные в Пскове Ил-76 перевозят военные грузы, вооружения и личный состав.
"К сожалению, в России таких самолетов еще много, и они среди прочего перевозят и "шахеды" из Тегерана в Москву. Четыре из них россияне уже точно не будут использовать", — сказал Игнат.
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