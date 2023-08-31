Утром 31 августа в Брянске по беспилотникам самолетного типа работала противовоздушная оборона россиян: над городом были взрывы, по меньшей мере один из них – следствие перехвата БПЛА ракетой зенитного ракетного комплекса.

Осторожно! В роликах — нецензурная русская речь.

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Около 10:00 утра появились ролики местных жителей с пролетами дронов, вскоре после этого пошли сообщения о "мощных хлопках почти во всех районах города".

Хлопками российская власть приказала называть взрывы, чтобы не слишком нервировать российское население таким словом.

По словам местного губернатора, над Брянской областью "сбиты три беспилотника, пострадавших и разрушений нет".

Момент перехвата:

Вчера вечером, 30 августа, Брянск уже атаковали дроны-камикадзе, как и в ночь на 30 августа, когда был прилет по заводу микроэлектроники "Кремний ЭЛ".

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