Ракетоносцы Ту-95МС под покрышками: появились новые спутниковые фото базы РФ в Энгельсе

Появились новые спутниковые снимки с авиабазы в Энгельсе под Саратовом, где видно два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС с уложенными на них сверху автомобильными покрышками. Фото компании Maxar Technologies показал сайт канала CNN.

Вероятно, таким способом российские оккупанты хотят в какой-то степени защитить военные самолеты от украинских дронов-камикадзе или тех, что делают сбросы боеприпасов, как это было в недавней атаке на аэродром в Пскове.

Анонимный военный представитель НАТО заявил, что Альянсу известно об этих покрышках, но, говорит он, "мы не знаем, будет ли это иметь какой-либо эффект".

CNN published fresh satellite images of Russian airbase Engels in Saratov region. Two strategic bombers Tu-95 covered with car tires are visible on them. #CNN #Russia #Engels #Tu95 #Tires pic.twitter.com/uo9L9YOlNB