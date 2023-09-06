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Ракетоносцы Ту-95МС под покрышками: появились новые спутниковые фото базы РФ в Энгельсе

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2023, 11:20
Ракетоносцы Ту-95МС под покрышками: появились новые спутниковые фото базы РФ в Энгельсе - Фото
Ту-95МС в полете (скриншот)

Появились новые спутниковые снимки с авиабазы в Энгельсе под Саратовом, где видно два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС с уложенными на них сверху автомобильными покрышками. Фото компании Maxar Technologies показал сайт канала CNN.

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Вероятно, таким способом российские оккупанты хотят в какой-то степени защитить военные самолеты от украинских дронов-камикадзе или тех, что делают сбросы боеприпасов, как это было в недавней атаке на аэродром в Пскове.

Анонимный военный представитель НАТО заявил, что Альянсу известно об этих покрышках, но, говорит он, "мы не знаем, будет ли это иметь какой-либо эффект".

Также, пишет CNN, черные покрышки на белых фюзеляжах якобы помогут снизить заметность самолета ночью.

Представитель производителя дронов (в том числе для ВСУ) One Way Aerospace Франсиско Серра-Мартинс полагает, что такой шаг россиян "может уменьшить тепловую сигнатуру незащищенных средств стратегической авиации, размещенных на перронах аэродрома, но они все равно будут видны под инфракрасными камерами".

Сегодня под утро, 6 сентября, Ту-95МС из-под Саратова нанесли ракетный удар по Киеву, но в который раз безуспешно: в столице мощная эшелонированная ПВО. 

Євген Пилипенко
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