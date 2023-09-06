Ракетоносцы Ту-95МС под покрышками: появились новые спутниковые фото базы РФ в Энгельсе

Появились новые спутниковые снимки с авиабазы в Энгельсе под Саратовом, где видно два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС с уложенными на них сверху автомобильными покрышками. Фото компании Maxar Technologies показал сайт канала CNN.

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Вероятно, таким способом российские оккупанты хотят в какой-то степени защитить военные самолеты от украинских дронов-камикадзе или тех, что делают сбросы боеприпасов, как это было в недавней атаке на аэродром в Пскове.

Анонимный военный представитель НАТО заявил, что Альянсу известно об этих покрышках, но, говорит он, "мы не знаем, будет ли это иметь какой-либо эффект".

CNN published fresh satellite images of Russian airbase Engels in Saratov region. Two strategic bombers Tu-95 covered with car tires are visible on them. #CNN #Russia #Engels #Tu95 #Tires pic.twitter.com/uo9L9YOlNB — AG Breaking News (@AGiruckis) September 5, 2023

Также, пишет CNN, черные покрышки на белых фюзеляжах якобы помогут снизить заметность самолета ночью.

Представитель производителя дронов (в том числе для ВСУ) One Way Aerospace Франсиско Серра-Мартинс полагает, что такой шаг россиян "может уменьшить тепловую сигнатуру незащищенных средств стратегической авиации, размещенных на перронах аэродрома, но они все равно будут видны под инфракрасными камерами".

Сегодня под утро, 6 сентября, Ту-95МС из-под Саратова нанесли ракетный удар по Киеву, но в который раз безуспешно: в столице мощная эшелонированная ПВО.

В начале 2023 года после первых атак на аэродром Энгельс там появились защитные барьеры.

В начале осени в ГУР признали, что по аэродромам Энгельс и Дягилево били старыми советскими беспилотниками Ту-141 "Стриж".

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