UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На Энгельсе-2 появились защитные барьеры и стало меньше боеспособных самолетов – Схемы

Цей матеріал також доступний українською
09.01.2023, 19:09
На Энгельсе-2 появились защитные барьеры и стало меньше боеспособных самолетов – Схемы - Фото
Скриншот

На российском аэродроме Энгельс-2 появились защитные барьеры и уменьшилось количество боеспособных самолетов. Об этом сообщают Схемы, в распоряжении которых есть спутниковые снимки Planet Labs за 7 января.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Журналисты утверждают, что снимки свидетельствуют об уменьшении количества боеспособных бомбардировщиков на аэродроме в Саратовской области – всего их якобы осталось шесть (четыре Ту-95 и два Ту-160). По сравнению со снимками, сделанными 6 декабря 2022-го, таких бортов было около двух десятков.

В Воздушных силах ранее говорили, что россияне рассредоточили часть военной авиации после ударов по Энгельсу.

По данным Схем, по состоянию на 7 января на аэродроме стоит "полуразобранный" Ту-95, транспортный самолет Ил-76 или Ил-78 и пассажирский самолет Ту-154.

Кроме того, спутник Planet Labs 7 января зафиксировал, что рядом со взлетной полосой в восточной части аэродрома появились защитные барьеры, которые могут служить защитой от обломков от предполагаемых взрывных устройств.

Нажмите, чтобы увеличить:

На Энгельсе-2 появились защитные барьеры и стало меньше боеспособных самолетов – Схемы

На Энгельсе-2 появились защитные барьеры и стало меньше боеспособных самолетов – Схемы

На Энгельсе-2 появились защитные барьеры и стало меньше боеспособных самолетов – Схемы

На Энгельсе-2 появились защитные барьеры и стало меньше боеспособных самолетов – Схемы

Читайте также: Новый удар по Энгельсу. Как Украина поздравила Россию с Днем ПВО

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война авиация аэродром энгельс
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 