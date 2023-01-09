На Энгельсе-2 появились защитные барьеры и стало меньше боеспособных самолетов – Схемы

На российском аэродроме Энгельс-2 появились защитные барьеры и уменьшилось количество боеспособных самолетов. Об этом сообщают Схемы, в распоряжении которых есть спутниковые снимки Planet Labs за 7 января.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Журналисты утверждают, что снимки свидетельствуют об уменьшении количества боеспособных бомбардировщиков на аэродроме в Саратовской области – всего их якобы осталось шесть (четыре Ту-95 и два Ту-160). По сравнению со снимками, сделанными 6 декабря 2022-го, таких бортов было около двух десятков.

В Воздушных силах ранее говорили, что россияне рассредоточили часть военной авиации после ударов по Энгельсу.

По данным Схем, по состоянию на 7 января на аэродроме стоит "полуразобранный" Ту-95, транспортный самолет Ил-76 или Ил-78 и пассажирский самолет Ту-154.

Кроме того, спутник Planet Labs 7 января зафиксировал, что рядом со взлетной полосой в восточной части аэродрома появились защитные барьеры, которые могут служить защитой от обломков от предполагаемых взрывных устройств.

Нажмите, чтобы увеличить:

Читайте также: Новый удар по Энгельсу. Как Украина поздравила Россию с Днем ПВО

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.