На Энгельсе-2 появились защитные барьеры и стало меньше боеспособных самолетов – Схемы
На российском аэродроме Энгельс-2 появились защитные барьеры и уменьшилось количество боеспособных самолетов. Об этом сообщают Схемы, в распоряжении которых есть спутниковые снимки Planet Labs за 7 января.
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Журналисты утверждают, что снимки свидетельствуют об уменьшении количества боеспособных бомбардировщиков на аэродроме в Саратовской области – всего их якобы осталось шесть (четыре Ту-95 и два Ту-160). По сравнению со снимками, сделанными 6 декабря 2022-го, таких бортов было около двух десятков.
В Воздушных силах ранее говорили, что россияне рассредоточили часть военной авиации после ударов по Энгельсу.
По данным Схем, по состоянию на 7 января на аэродроме стоит "полуразобранный" Ту-95, транспортный самолет Ил-76 или Ил-78 и пассажирский самолет Ту-154.
Кроме того, спутник Planet Labs 7 января зафиксировал, что рядом со взлетной полосой в восточной части аэродрома появились защитные барьеры, которые могут служить защитой от обломков от предполагаемых взрывных устройств.
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- Впервые взрывы на аэродромах в Энгельсе и Рязани прогремели 5 декабря. Тогда были повреждены стратегические бомбардировщики армии РФ и погибли несколько военных.
- Утром 26 декабря в районе аэродрома в Энгельсе снова прогремели взрывы. РосСМИ сообщали о пожаре площадью 120 кв. м, трех погибших и четырех госпитализированных.
- Минобороны РФ утверждало, что российские военные сбили беспилотник возле аэродрома в Энгельсе, но при этом признало гибель трех военных.
- Спутниковые снимки за 29 декабря "не показывают явных повреждений" на авиабазе в Энгельсе, утверждают в The Drive. В ГУР говорят, что в результате ударов поражены самолеты страны-террориста, транспортные средства, а количество убитых составляет более трех, вопреки заявлениям россиян.
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