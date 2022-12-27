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Россияне рассредоточили часть военной авиации после удара по Энгельсу – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 12:47
Россияне рассредоточили часть военной авиации после удара по Энгельсу – Воздушные силы - Фото
Юрий Игнат (Скриншот видео)

Россияне передислоцировали часть военной авиации с аэродрома Энгельс после взрывов 26 декабря. Активность вражеской авиации снизилась, но угроза новых массированных ракетных атак никуда не делась. Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"После вчерашних известных событий видим, что стратегическая авиация на аэродроме Энгельс рассредоточена. Безусловно, там еще остается определенное количество самолетов, но немало из них уже передислоцированы на разные аэродромы, которые могут их принимать, удерживать и обслуживать", – сказал Игнат.

По его словам, после взрывов на аэродроме Энгельс под вечер 26 декабря активность вражеской авиации уменьшилась, и не было видно даже тактической авиации.

"Возможно, оккупанты не могли немного прийти в себя после той "бавовны", которая там происходила", – сказал спикер Воздушных сил.

Он подчеркнул, что угроза массированных ракетных ударов россиян по Украине не исчезла, и оккупанты не отказываются от своих прежних намерений. Он не исключил, что россияне устроят очередную атаку "где-то под новогодние праздники" или в какие-то другие даты.

"Самолеты, военная авиация – это высокомобильный вид, им не надо много времени, чтобы заправиться, зарядить ракеты, вылететь, через несколько часов уже быть на боевом курсе и выпустить их. Потому мы должны готовиться постоянно", – сказал спикер Воздушных сил.

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Оксана Житнюк
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война авиация воздушные силы Юрий Игнат энгельс
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