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В России обеспокоены неспособностью Путина защитить от ударов важную инфраструктуру – ISW

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 08:30
В России обеспокоены неспособностью Путина защитить от ударов важную инфраструктуру – ISW - Фото
Взрыв в Энгельсе (Скриншот видео)

После взрывов на аэродроме Энгельс в России появилась обеспокоенность в связи с неспособностью российского диктатора Владимир Путина обеспечить безопасность важнейших объектов инфраструктуры. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в отчете по итогам 26 декабря.

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"Украинские удары по легитимным военным объектам далеко в тылу России продолжают вызывать невралгию у российского сообщества военных блогеров", – говорится в отчете.

По мнению аналитиков ISW, несколько ведущих российских блогеров ухватились за отчет Минобороны РФ о взрывах в Энгельсе как за возможность раскритиковать внутренние российские возможности противовоздушной обороны и подвергнуть сомнению действия российских властей и реакцию на сообщения об украинских ударах в глубине территории России.

В частности, российские паблики недоумевают, почему система ПВО срабатывает именно над целью удара (в данном случае над аэродромом), позволяя украинским беспилотникам действовать так глубоко на территории России.

"Несколько российских блогеров подвергли критике технические возможности российских систем ПВО и РЭБ и выразили обеспокоенность неспособностью российских властей защитить важнейшую российскую инфраструктуру", – сообщает ISW.

Военные эксперты прогнозируют, что заметные участники провоенного информационного пространства РФ, скорее всего, продолжат использовать предполагаемые атаки на внутреннюю безопасность России, чтобы критиковать российские военные возможности и руководство и призывать к эскалации действий против Украины.

Читайте также: Новый удар по Энгельсу. Как Украина поздравила Россию с Днем ПВО

Наталія Медведєва
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война isw энгельс
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