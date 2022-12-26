Энгельс. Россия заявила о "работе ПВО", при которой на аэродроме погибли трое военных

Минобороны РФ утверждает, что российские военные сбили беспилотник возле аэродрома в Энгельсе, но при этом признает гибель трех российских военных. Заявление ведомства опубликовали пропагандистские росСМИ.

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В российском ведомстве заявили, что аэродром стратегической авиации в Энгельсе атаковал якобы украинский беспилотник.

Минобороны РФ утверждает, что БПЛА сбили на малой высоте якобы на подлете к аэродрому. При этом там сообщили, что на аэродроме получили смертельные ранения трое российских военных – якобы от обломков беспилотников.

Авиатехника не пострадала, утверждают в Минобороны РФ.

Украина события в Энгельсе не комментировала. Как и не заявляла о своей причастности к взрывам на аэродроме 5 декабря.

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Утром 26 декабря в районе аэродрома в Энгельсе прогремели взрывы. РосСМИ сообщали о пожаре площадью 120 кв. м, трех погибших и четырех госпитализированных.

Впервые взрывы на аэродромах в Энгельсе и Рязани прогремели 5 декабря. Тогда были повреждены стратегические бомбардировщики армии РФ и погибли несколько военных.

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Марко Сировой

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