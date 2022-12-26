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Энгельс. Россия заявила о "работе ПВО", при которой на аэродроме погибли трое военных

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2022, 07:40
Энгельс. Россия заявила о
Вспышка в районе аэродрома в Энегльсе с камер видеонаблюдения (скриншот видео)

Минобороны РФ утверждает, что российские военные сбили беспилотник возле аэродрома в Энгельсе, но при этом признает гибель трех российских военных. Заявление ведомства опубликовали пропагандистские росСМИ.

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В российском ведомстве заявили, что аэродром стратегической авиации в Энгельсе атаковал якобы украинский беспилотник.

Минобороны РФ утверждает, что БПЛА сбили на малой высоте якобы на подлете к аэродрому. При этом там сообщили, что на аэродроме получили смертельные ранения трое российских военных – якобы от обломков беспилотников.

Авиатехника не пострадала, утверждают в Минобороны РФ.

Украина события в Энгельсе не комментировала. Как и не заявляла о своей причастности к взрывам на аэродроме 5 декабря.

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СПРАВКА. Энгельс расположен напротив Саратова, примерно в 700 км от подконтрольной Украине территории. С аэродрома в Энгельсе (среди прочих точек запуска) взлетают стратегические бомбардировщики, которые бьют ракетами по Украине.

Энгельс. Россия заявила о "работе ПВО", при которой на аэродроме погибли трое военных
  • Утром 26 декабря в районе аэродрома в Энгельсе прогремели взрывы. РосСМИ сообщали о пожаре площадью 120 кв. м, трех погибших и четырех госпитализированных.
  • Впервые взрывы на аэродромах в Энгельсе и Рязани прогремели 5 декабря. Тогда были повреждены стратегические бомбардировщики армии РФ и погибли несколько военных.

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Марко Сировой
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