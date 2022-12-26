Воздушные силы о "хлопках" в Энгельсе: Такое будет происходить чаще — это следствие войны

Спикер Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат прокомментировал взрывы на аэродроме Энгельс в Саратовской области РФ, где базируется стратегическая авиация российских оккупантов. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, взрывы в Энгельсе — это последствия войны России против Украины.

"Очередной "хлопки". Если россияне думали, что война не затронет их глубокий тыл, то это не так", — сказал Игнат.

Он отметил, что такие вещи будут происходить чаще и выразил надежду, что Украине это будет на руку. Насчет последствий взрывов спикер ВС призвал дождаться спутниковых снимков.

На вопрос о подготовке РФ к новому массированному удару по Украине Игнат сказал, что Силы обороны также готовятся к атакам.

"Подготовка идет после каждого удара. Мы усиливаемся, приходит дополнительная помощь. Людям надо сохранять спокойствие и реагировать на воздушной тревоги. Но возможности у россиян еще большие", — резюмировал он.

Утром 26 декабря в районе аэродрома в Энгельсе прогремели взрывы. РосСМИ сообщали о пожаре площадью 120 кв. м, трех погибших и четырех госпитализированных.

Минобороны РФ утверждает, что российские военные сбили беспилотник возле аэродрома в Энгельсе, но при этом признает гибель трех российских военных.



Впервые взрывы на аэродромах в Энгельсе и Рязани прогремели 5 декабря. Тогда были повреждены стратегические бомбардировщики армии РФ и погибли несколько военных.

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Дмитро Гриниченко

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