UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Воздушные силы о "хлопках" в Энгельсе: Такое будет происходить чаще — это следствие войны

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2022, 10:13
Воздушные силы о
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат прокомментировал взрывы на аэродроме Энгельс в Саратовской области РФ, где базируется стратегическая авиация российских оккупантов. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, взрывы в Энгельсе — это последствия войны России против Украины. 

"Очередной "хлопки". Если россияне думали, что война не затронет их глубокий тыл, то это не так", — сказал Игнат.

Он отметил, что такие вещи будут происходить чаще и выразил надежду, что Украине это будет на руку. Насчет последствий взрывов спикер ВС призвал дождаться спутниковых снимков. 

На вопрос о подготовке РФ к новому массированному удару по Украине Игнат сказал, что Силы обороны также готовятся к атакам. 

"Подготовка идет после каждого удара. Мы усиливаемся, приходит дополнительная помощь. Людям надо сохранять спокойствие и реагировать на воздушной тревоги. Но возможности у россиян еще большие", — резюмировал он. 

СПРАВКА. Энгельс расположен напротив Саратова, примерно в 700 км от подконтрольной Украине территории. С аэродрома в Энгельсе(среди прочих точек запуска) взлетают стратегические бомбардировщики, которые бьют ракетами по Украине.

Читайте также: Взрывы в Энгельсе и Рязани: как ударили в сердце авиации России – и чего ждать от Кремля

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война воздушные силы Юрий Игнат энгельс
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 