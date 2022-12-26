"Покурили хорошо". В Воздушных силах прокомментировали результаты взрывов в Энгельсе

Последствия ночных взрывов на аэродроме в Энгельсе в России довольно существенные, даже если полагаться только на сообщения российских пабликов. Более полную картину покажут спутниковые снимки. Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"Последствия, наверное, уже знает каждый украинец – там же уже очень много по этому поводу... Кто-то шутит, кто-то мониторит и показывает, что пишут сами же россияне. Все хотят увидеть, что же там на спутниковых снимках", – сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил ВСУ отметил, что мониторинг российских соцсетей и пабликов показывает, что в результате ночных взрывов в Энгельсе есть пострадавшие – пишут о трех погибших и четырех раненых.

"Есть и сообщения, в которых пишут в том числе и о погибших военных пилотах. Если речь идет о пилотах стратегических ракетоносцев Ту-95 и Ту-160, то это довольно-таки весомая информация для нас, которую надо принимать ко вниманию", – сообщил Игнат.

Относительно материальных повреждений, спикер Воздушных сил сказал, что надо дождаться спутниковых снимков.

"Эти "хлопки" произошли ночью. Видно, что покурили хорошо – был какой-то взрыв серьезный там. Если мониторить их паблики, речь идет о здании, но возможно, какие-то последствия есть и на стоянке. Это надо видеть спутниковые снимки. Думаю, что скоро их в Сети кто-то и предоставит", – сказал Игнат.

Утром 26 декабря в районе аэродрома в Энгельсе прогремели взрывы. РосСМИ сообщали о пожаре площадью 120 кв. м, трех погибших и четырех госпитализированных.

Минобороны РФ утверждает, что российские военные сбили беспилотник возле аэродрома в Энгельсе, но при этом признает гибель троих российских военных.

Впервые взрывы на аэродромах в Энгельсе и Рязани прогремели 5 декабря. Тогда были повреждены стратегические бомбардировщики армии РФ и погибли несколько военных.

Наталія Медведєва

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