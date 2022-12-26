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"Покурили хорошо". В Воздушных силах прокомментировали результаты взрывов в Энгельсе

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2022, 13:51
Юрий Игнат (Скриншот видео)

Последствия ночных взрывов на аэродроме в Энгельсе в России довольно существенные, даже если полагаться только на сообщения российских пабликов. Более полную картину покажут спутниковые снимки. Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"Последствия, наверное, уже знает каждый украинец – там же уже очень много по этому поводу... Кто-то шутит, кто-то мониторит и показывает, что пишут сами же россияне. Все хотят увидеть, что же там на спутниковых снимках", – сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил ВСУ отметил, что мониторинг российских соцсетей и пабликов показывает, что в результате ночных взрывов в Энгельсе есть пострадавшие – пишут о трех погибших и четырех раненых.

"Есть и сообщения, в которых пишут в том числе и о погибших военных пилотах. Если речь идет о пилотах стратегических ракетоносцев Ту-95 и Ту-160, то это довольно-таки весомая информация для нас, которую надо принимать ко вниманию", – сообщил Игнат.

Относительно материальных повреждений, спикер Воздушных сил сказал, что надо дождаться спутниковых снимков.

"Эти "хлопки" произошли ночью. Видно, что покурили хорошо – был какой-то взрыв серьезный там. Если мониторить их паблики, речь идет о здании, но возможно, какие-то последствия есть и на стоянке. Это надо видеть спутниковые снимки. Думаю, что скоро их в Сети кто-то и предоставит", – сказал Игнат.

СПРАВКА. Энгельс расположен напротив Саратова, примерно в 700 км от подконтрольной Украине территории. С аэродрома в Энгельсе (среди прочих точек запуска) взлетают стратегические бомбардировщики, которые бьют ракетами по Украине.
Наталія Медведєва
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