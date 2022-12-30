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Авиабаза РФ в Энгельсе на спутниковом фото: не видно явных повреждений – оценка The Drive

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2022, 13:36
Авиабаза РФ в Энгельсе на спутниковом фото: не видно явных повреждений – оценка The Drive - Фото
Скриншот

Спутниковые снимки за 29 декабря "не показывают явных повреждений" на авиабазе в Энгельсе, где базируются стратегические ракетоносцы ВКС РФ, однако "заметно значительное снижение активности российской дальней авиации". Такую оценку увиденному из космоса спутниками компании Planet дали в издании The Drive.

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Журналисты пишут, что новые фото показывают – "неоднократные украинские попытки (Украина не комментирует инциденты на территории РФ и не берет за них ответственность. — ред.) нанести удар по авиабазе, а также наступление холодных погодных условий, похоже, привели к значительному снижению активности".

"Никаких явных повреждений не наблюдается после предполагаемых украинских атак на объект 26 и 29 декабря", – отметили в команде.

На фото присутствует только 11 бомбардировщиков, хотя ранее их там было больше. В The Drive отметили, что недавний снегопад в Энгельсе также является причиной бездействия некоторых самолетов.

"Пять Ту-95 явно очищены ото льда и стоят на расчищенных перронах и рулежных дорожках, еще четыре остаются покрытыми снегом. Два Ту-160 также кажутся покрытыми снегом, хотя, по крайней мере, у одного из них есть признаки очистки перрона от снега, возможно, для обеспечения безопасного доступа к рулежным дорожкам", – говорится в описании к снимку.

Євген Пилипенко
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