Авиабаза РФ в Энгельсе на спутниковом фото: не видно явных повреждений – оценка The Drive

Спутниковые снимки за 29 декабря "не показывают явных повреждений" на авиабазе в Энгельсе, где базируются стратегические ракетоносцы ВКС РФ, однако "заметно значительное снижение активности российской дальней авиации". Такую оценку увиденному из космоса спутниками компании Planet дали в издании The Drive.

Журналисты пишут, что новые фото показывают – "неоднократные украинские попытки (Украина не комментирует инциденты на территории РФ и не берет за них ответственность. — ред.) нанести удар по авиабазе, а также наступление холодных погодных условий, похоже, привели к значительному снижению активности".

"Никаких явных повреждений не наблюдается после предполагаемых украинских атак на объект 26 и 29 декабря", – отметили в команде.

In this Downlink we examine imagery taken today of Engels Air Base that has reportedly been attacked twice by Ukrainian drones this week, including today. No damage is seen, but there are other takeaways. You can read our full report on the attacks here: https://t.co/6biTVGtE23 pic.twitter.com/m41vGxwk7u