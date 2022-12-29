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ГУР об ударе по Энгельсу 26 декабря: Поражены самолеты и транспорт, а убитых больше трех

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2022, 17:33
ГУР об ударе по Энгельсу 26 декабря: Поражены самолеты и транспорт, а убитых больше трех - Фото
Андрей Юсов (скриншот)

В результате ударов по российскому аэродрому в Энгельсе 26 декабря поражены самолеты страны-террориста, транспортные средства, а количество убитых составляет более трех, вопреки заявлениям россиян. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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Отвечая на вопрос о том, были ли повреждены самолеты на аэродроме страны-террориста и в каком количестве, представитель ГУР сказал, что информация еще уточняется, однако сейчас точно известно о поражении и самолетов, и транспортных средств, и личного состава.

"И речь идет действительно о более чем трех погибших, о чем было заявлено со стороны рашистов изначально", – сказал представитель ГУР.

"Инциденты" в Энгельсе, по словам Юсова, являются прямым последствием агрессивной войны РФ против Украины, а также свидетельством деградации РФ – инфраструктурной, военной, оборонной и управленческой.

"За то, что происходит на территории государства-агрессора, отвечает правительство государства-агрессора в лице диктатора Путина. Очевидно, это не первый и не последний подобный "досадный" случай, и впоследствии военная инфраструктура [РФ] будет и дальше деградировать. Такие инциденты, наверное, продолжатся и дальше", – сказал Юсов.

Читайте также: Новый удар по Энгельсу. Как Украина поздравила Россию с Днем ПВО

Оксана Житнюк
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война ракетный удар разведка гур андрей юсов
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