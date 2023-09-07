Незабаром після третьої ночі 7 вересня в Ростові-на-Дону пролунало кілька вибухів. Один із них – на вулиці Пушкінській біля штабу Південного військового округу ЗС РФ, пишуть місцеві жителі.

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Спочатку в ростовських пабліках повідомили, що над містом чути "хлопки неизвестного происхождения", і що нібито було три вибухи: один – неподалік від штабу ПВО ЗС РФ, інші два "з інтервалом у 15 хвилин – далі, схоже на ППО".

Одне з ростовських видань пише, що "вибухнув припаркований автомобіль біля торгового дому Л.І. Мінца".

Крім автомобіля, який вибухнув, постраждали ще кілька машин, у будинках поряд вибило шибки.

Пізніше місцевий губернатор заявив, що у місті "було збито 2 БПЛА, один упав за містом у західній частині Ростова, другий – у центрі, в районі вул. Пушкінська, 42".

04:17. Мер Москви написав також, що о 03:51 ночі у Раменському міському окрузі силами ППО "припинено спробу атаки безпілотника", "руйнувань і постраждалих на місці падіння уламків попередньо немає".

Тим часом у Підмосков'ї горить склад на площі 1000 кв. м:

Раніше цієї ночі Росія бомбила Суми та Подунав'я дронами з Курської області та окупованого Криму.

Відео роботи установки Gepard по "шахедах" та їх уламки з написом "Не брать...я".

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