Росія запустила по Україні 33 дрони Shahed-136. Зафіксовано вісім прильотів у двох регіонах

Російські окупанти запустили по Україні 33 дрони-камікадзе Shahed-136 в ніч проти 7 вересня. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що під удар потрапили Сумська та Одеська області.

Ворог запускав "шахеди" з трьох напрямків — Курськ, Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю та мис Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Усього зафіксовано пуски 33 БПЛА, здебільшого — у напрямку району Ізмаїла.

Сили протиповітряної оборони збили 25 дронів окупантів.

На початку осені-2023 дрон Shahed-136 впав на території країни НАТО, Румунії.

У Бухаресті спочатку стверджували, що нічого в них не падало, і водночас говорили, що це "не було для нас прямою військовою загрозою".

Українське МЗС наполягало, і ось, 6 вересня, в Румунії визнали, що так, "шахед" впав на їх території.

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