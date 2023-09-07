Росія запустила по Україні 33 дрони Shahed-136. Зафіксовано вісім прильотів у двох регіонах
07.09.2023, 08:11
Мобільна група ППО (Фото: скриншот з відео)
Російські окупанти запустили по Україні 33 дрони-камікадзе Shahed-136 в ніч проти 7 вересня. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.
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Військові заявляють, що під удар потрапили Сумська та Одеська області.
Ворог запускав "шахеди" з трьох напрямків — Курськ, Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю та мис Чауда у тимчасово окупованому Криму.
Усього зафіксовано пуски 33 БПЛА, здебільшого — у напрямку району Ізмаїла.
Сили протиповітряної оборони збили 25 дронів окупантів.
ДОВІДКА. Після виходу РФ із зернової угоди в середині липня 2023 року російська армія розбиває ракетами та дронами порти та зерносховища на Одещині. Після того, як Україна почала вивозити більше зерна через дунайські порти до Румунії, Ізмаїл та Рені – часті мішені для окупантів. Для відновлення угоди окупанти хочуть виключення з-під санкцій одного з їхніх банків, а також компаній-виробників добрив у РФ. Президент Туреччини сказав, що Україні нібито слід пом'якшити свої умови, але в МЗС відповіли, що жодних поступок противнику не буде. За прогнозами, незважаючи ні на що, Україна збере у 2023-му більше зерна, ніж минулого року.
- На початку осені-2023 дрон Shahed-136 впав на території країни НАТО, Румунії.
- У Бухаресті спочатку стверджували, що нічого в них не падало, і водночас говорили, що це "не було для нас прямою військовою загрозою".
- Українське МЗС наполягало, і ось, 6 вересня, в Румунії визнали, що так, "шахед" впав на їх території.
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