Россия запустила по Украине 33 дрона Shahed-136. Есть восемь прилетов в двух регионах
07.09.2023, 08:11
Мобильная группа ПВО (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты запустили по Украине 33 дрона-камикадзе Shahed-136 в ночь на 7 сентября. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.
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Военные заявляют, что под удар попали Сумская и Одесская области.
Враг запускал "шахеды" с трех направлений — Курск, Приморско-Ахтарск Краснодарского края и мыс Чауда во временно оккупированном Крыму.
Всего зафиксировано пусти 33 БПЛА, в основном — в направлении района Измаила.
Силы противовоздушной обороны сбили 25 дронов оккупантов.
СПРАВКА. После выхода РФ из зерновой сделки в середине июля 2023 года российская армия разбивает ракетами и дронами порты и зернохранилища в Одесской области. После того как Украина начала вывозить больше зерна через дунайские порты в Румынию, Измаил и Рени – частые мишени для оккупантов. Для возобновления сделки оккупанты хотят исключения из-под санкций одного из их банков, а также компаний-производителей удобрений в РФ. Президент Турции сказал, что Украине якобы следует смягчить свои условия, но в МИД ответили, что никаких уступок противнику не будет. По прогнозам, несмотря ни на что, Украина соберет в 2023-м больше зерна, чем в прошлом году.
- В начале осени-2023 дрон Shahed-136 упал на территории страны НАТО, Румынии.
- В Бухаресте сначала утверждали, что ничего у них не падало, и одновременно говорили, что это "не было для нас прямой военной угрозой".
- Украинский МИД настаивал, и вот, 6 сентября, в Румынии признали, что да, "шахед" упал на их территории.
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