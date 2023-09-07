Россия запустила по Украине 33 дрона Shahed-136. Есть восемь прилетов в двух регионах

Российские оккупанты запустили по Украине 33 дрона-камикадзе Shahed-136 в ночь на 7 сентября. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что под удар попали Сумская и Одесская области.

Враг запускал "шахеды" с трех направлений — Курск, Приморско-Ахтарск Краснодарского края и мыс Чауда во временно оккупированном Крыму.

Всего зафиксировано пусти 33 БПЛА, в основном — в направлении района Измаила.

Силы противовоздушной обороны сбили 25 дронов оккупантов.

В начале осени-2023 дрон Shahed-136 упал на территории страны НАТО, Румынии.

В Бухаресте сначала утверждали, что ничего у них не падало, и одновременно говорили, что это "не было для нас прямой военной угрозой".

Украинский МИД настаивал, и вот, 6 сентября, в Румынии признали, что да, "шахед" упал на их территории.

Читайте также: Россия бомбит Сумы и Подунавье дронами из Курской области и Крыма: ПВО отражает атаки БПЛА

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.