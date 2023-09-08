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Удар по Сумах. СБУ по гарячих слідах затримала росіянку – "наводила ракети та дрони" – фото

Этот материал также доступен на русском
08.09.2023, 10:13
Удар по Сумах. СБУ по гарячих слідах затримала росіянку –
Фото: пресслужба СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України переконана, що затримала по гарячих слідах російську корегувальницю повітряної атаки Росії по Сумах вночі 7 вересня. Про це повідомив речник СБУ.

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Окупанти вдарили ракетами та дронами-камікадзе типу Shahed-136/"Герань-2".

Слідство вважає, що наведенням російської зброї по прикордонному обласному центру займалася громадянка РФ, яка має посвідку на проживання в Україні і тривалий час проживає в Сумах. Після початку повномасштабного вторгнення вона почала дистанційно співпрацювати із Головним управлінням Генштабу РФ (ГРУ), стверджує СБУ.

Жінка за вказівкою куратора збирала інформацію про міські об'єкти, які вважала місцями можливого перебування бійців Сил оборони: обходила територію Сум нібито у своїх справах або "втемну" випитувала потрібні відомості у своїх знайомих, пише Служба.

Дані вона зливала ворогу через месенджер у вигляді тексту з координатами.

СБУ пише, що також вона створювала у місті свою агентурну мережу: підшукувала однодумців та пропонувала їм співпрацю з окупантами.

У підозрюваної вилучили мобільний телефон, який вона використовувала у підривній діяльності на користь держави-терориста Росії.

Тепер їй загрожує довічний тюремний термін за статтями Кримінального кодексу про підбурювання до держзради та злив даних ворогові в умовах воєнного стану, що спричинив тяжкі наслідки.

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Військова адміністрація Сумської області лише вдень 7 вересня повідомила про нічну атаку "шахедів" на місто, зазначивши, що дрон влучив у житловий квартал, внаслідок чого було пошкоджено приватний будинок, два магазини та 20 квартир у багатоповерхівці. Ще один БПЛА знищила ППО.

"На щастя, без жертв", – зазначили у Сумській ОВА.

Євген Пилипенко
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