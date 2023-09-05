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Спецслужби сумніваються, що льотчик-перебіжчик Мі-8 Максим Кузьмінов – шпигун росіян в Україні видео

Этот материал также доступен на русском
05.09.2023, 12:52
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Військова розвідка та інші спецслужби знають про ризики того, що Росія нібито "може перекупити" для шпигунства російського військового льотчика Максима Кузьмінова, що перейшов на бік України, і ці варіанти "відпрацьовані". Так відповів на запитання, чи Сили безпеки не бояться, що росіянин може стати подвійним агентом, представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

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"Такі сценарії та ризики завжди відпрацьовуються", – сказав він.

За його словами, перш ніж перейти до фінальної стадії спецоперації та почати її реалізовувати, "залучені всі необхідні прямі, перехресні та інші заходи, щоб перевірити" зв'язки та наміри перебіжчика.

Дивіться відео: Льотчик викраденого у Росії Мі-8 Кузьмінов літав в окуповані Маріуполь та Бердянськ

Також, за словами Юсова, військові льотчики скрізь, зокрема в Росії, – "далеко не бідні люди" і живуть у достатку, плюс є ще фактор ризику для сім'ї під час переходу на бік супротивника: за яку нагороду ви готові ризикнути життям близьких.

Представник ГУР наголосив, що на всіх етапах операції "Синиця" був великий ризик для самого Кузьмінова та його близьких.

  • 23 серпня 2023 року в ГУР повідомило про спецоперацію щодо переміщення російського військово-транспортного вертольота Мі-8 з льотчиком в Україну. Він сів під селом Полтава у Харківській області.
  • У ГУР розповіли, що льотчик добровільно перегнав повітряне судно, а його родину раніше таємно перевезли до України.
  • Інші члени екіпажу не знали про це і намагалися втекти, їх ліквідували.
  • В одному з інтерв'ю Кузьмінов розповів про спецоперацію "Синиця", піврічну підготовку та виплату $500 000 премії.

Читайте також: "Везли кота командира двома гелікоптерами". Льотчик Мі-8 про забаганки керівництва ВПС РФ

Євген Пилипенко
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