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"Везли кота командира двома гелікоптерами". Льотчик Мі-8 про примхи керівництва ВПС РФ видео

Этот материал также доступен на русском
04.09.2023, 20:50
Відео: Володимир Золкін
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Льотчик російського гелікоптера Мі-8 Максим Кузьмінов, який в межах спецоперації Головного управління розвідки Міноборони перелетів в Україну, розповів журналісту та блогеру Володимиру Золкіну, що командири російських військ "живуть у своє задоволення, навіть якщо це суперечить будь-яким законам та правилам". Як приклад, він навів історію про командувача ВПС РФ, який на двох гелікоптерах перевозив свого кота з точки "А" в точку "Б".

Відповідаючи на запитання, чи були випадки нелогічного та нераціонального використання льотчиків та авіації, Кузьмінов сказав: "Так, повно таких випадків".

"Нашому командувачу потрібно було перевезти кота, він у нього якийсь породистий. Для цього було надано два екіпажі Мі-8 та Мі-24. Тобто два гелікоптери перевозили цю чудову тварину, умовно, з Ростова до Єйська – Мі-8 летить, а Мі-24 кружляє, прикриває його", – розповів Кузьмінов.

Він зазначив, що на борту в той момент перебували шестеро військових, а летіти до вказаного населеного пункту потрібно було близько години.

"Спалили багато палива, ресурсів техніки. До того ж екіпажу не завжди дають відпочивати", – сказав льотчик, додавши, що у ВПС РФ "не вистачає пілотів". 

Описуючи ставлення командирів до підлеглих в російській армії загалом, Кузьмінов заявив, що російські солдати "самі собі надані", а командирам "немає коли займатися цим, у них своїх проблем вистачає".

  • 23 серпня стало відомо, що військова розвідка Міноборони виманила російський військовий гелікоптер Мі-8, який сів на українському аеродромі.
  • Начальник ГУР Буданов розповів, що льотчик російського гелікоптера, який сів на українському аеродромі, добровільно перегнав судно, а його родину непомітно перевезли до України. Інші члени екіпажу не знали про це і намагалися тікати, їх ліквідували.

Читайте також: Операція "Синиця". Нові фото з російським гелікоптером Мі-8, який ГУР виманило в Україну

Мілана Головань
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війнаМі-8Мі-24володимир золкінмаксим кузьмінов
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