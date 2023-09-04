Летчик российского вертолета Ми-8 Максим Кузьминов, который в рамках спецоперации Главного управления разведки Минобороны перелетел в Украину, рассказал журналисту и блогеру Владимиру Золкину, что командиры российских войск "живут в свое удовольствие, даже если это противоречит любым законам и правилам". В качестве примера он привел историю о командующем ВВС РФ, который на двух вертолетах перевозил своего кота из точки "А" в точку "Б".

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Отвечая на вопрос, были ли случаи нелогического и нерационального использования летчиков и авиации, Кузьминов сказал: "Да, полно таких случаев".

"Нашему командующему нужно было перевезти кота, он у него какой-то породистый. Для этого были назначены два экипажа Ми-8 и Ми-24. То есть два вертолета перевозили это замечательное животное, условно, из Ростова в Ейск – Ми-8 летит, а Ми-24 кружит, прикрывает его", – рассказал Кузьминов.

Он отметил, что на борту в тот момент находились шесть военных, а лететь в указанный населенный пункт нужно было около часа.

"Сожгли много топлива, ресурсов техники. К тому же экипажу не всегда дают отдыхать", – сказал летчик, добавив, что у ВВС РФ "не хватает пилотов".

Описывая отношение командиров к подчиненным в российской армии в целом, Кузьминов заявил, что российские солдаты "сами себе предоставлены", а командирам "некогда заниматься этим, у них своих проблем хватает".

23 августа стало известно, что военная разведка Минобороны выманила севший на украинском аэродроме российский военный вертолет Ми-8.

Начальник ГУР Буданов рассказал, что летчик российского вертолета, который сел на украинском аэродроме, добровольно перегнал судно, а его семью незаметно перевезли в Украину. Остальные члены экипажа не знали об этом и пытались бежать, их ликвидировали.

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