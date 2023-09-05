UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Спецслужбы сомневаются, что летчик-перебежчик Ми-8 Кузьминов – шпион россиян в Украине видео

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2023, 12:52
Убийство в Днепре. Появилось видео из автомобиля, ведется следствие
Убийство в Днепре. Появилось видео из автомобиля, ведется следствие
Усик упал, но нокаутировал Дюбуа — фото, видео
Усик упал, но нокаутировал Дюбуа — фото, видео

Военная разведка и другие спецслужбы знают о рисках того, что Россия якобы "может перекупить" для шпионажа перешедшего на сторону Украины российского военного летчика Максима Кузьминова, и эти варианты "отработаны". Так ответил на вопрос, не боятся ли Силы безопасности, что россиянин может стать двойным агентом, представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Такие сценарии и риски всегда отрабатываются", – сказал он.

По его словам, прежде чем перейти к финальной стадии спецоперации и начать ее реализовывать, "задействованы все необходимые прямые, перекрестные и другие мероприятия, чтобы проверить" связи и намерения перебежчика.

Смотрите видео: Летчик угнанного у России Ми-8 Кузьминов летал в оккупированные Мариуполь и Бердянск

Также, по словам Юсова, военные летчики везде, в том числе в России, – "далеко не бедные люди" и живут в достатке, плюс есть еще фактор риска для семьи при переходе на сторону противника: за какую награду вы готовы рискнуть жизнями близких.

Представитель ГУР подчеркнул, что на всех этапах операции "Синица" был большой риск для самого Кузьминова и его близких.

  • 23 августа 2023 года ГУР сообщил о спецоперации по перемещению российского военно-транспортного вертолета Ми-8 с летчиком в Украину. Он сел под селом Полтава в Харьковской области.
  • В ГУР рассказали, что летчик добровольно перегнал воздушное судно, а его семью ранее тайно перевезли в Украину.
  • Остальные члены экипажа не знали об этом и пытались бежать, их ликвидировали.
  • В одном из интервью Кузьминов рассказал о спецоперации "Синица", полугодовой подготовке и выплате $500 000 премии. 

Читайте также: "Везли кота командира двумя вертолетами". Летчик Ми-8 о прихотях руководства ВВС РФ

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнавертолетгурспецоперациями-8летчикмаксим кузьминовСиница
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 