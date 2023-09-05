Военная разведка и другие спецслужбы знают о рисках того, что Россия якобы "может перекупить" для шпионажа перешедшего на сторону Украины российского военного летчика Максима Кузьминова, и эти варианты "отработаны". Так ответил на вопрос, не боятся ли Силы безопасности, что россиянин может стать двойным агентом, представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

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"Такие сценарии и риски всегда отрабатываются", – сказал он.

По его словам, прежде чем перейти к финальной стадии спецоперации и начать ее реализовывать, "задействованы все необходимые прямые, перекрестные и другие мероприятия, чтобы проверить" связи и намерения перебежчика.

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Также, по словам Юсова, военные летчики везде, в том числе в России, – "далеко не бедные люди" и живут в достатке, плюс есть еще фактор риска для семьи при переходе на сторону противника: за какую награду вы готовы рискнуть жизнями близких.

Представитель ГУР подчеркнул, что на всех этапах операции "Синица" был большой риск для самого Кузьминова и его близких.

23 августа 2023 года ГУР сообщил о спецоперации по перемещению российского военно-транспортного вертолета Ми-8 с летчиком в Украину. Он сел под селом Полтава в Харьковской области.

В ГУР рассказали, что летчик добровольно перегнал воздушное судно, а его семью ранее тайно перевезли в Украину.

Остальные члены экипажа не знали об этом и пытались бежать, их ликвидировали.

В одном из интервью Кузьминов рассказал о спецоперации "Синица", полугодовой подготовке и выплате $500 000 премии.

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