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Полугодовая подготовка, выплата в $500 000 и прочее. Летчик Ми-8 о спецоперации "Синица"

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2023, 21:46
Полугодовая подготовка, выплата в $500 000 и прочее. Летчик Ми-8 о спецоперации
Владимир Золкин и Максим Кузьминов (Скриншот из интервью)

Летчик российского вертолета Ми-8 Максим Кузьминов в интервью журналисту и блогеру Владимиру Золкину рассказал, что спецоперация "Синица", в рамках которой он перелетел в Украину, заняла полгода. Все это время он был на связи с ГУР, а его мать уже жила в Киеве.

По словам Кузьминова, перелет в Украину был его собственной инициативой. Основной причиной такого поступка он называет желание "отказаться от участия в военных преступлениях".

Подготовка к спецоперации началась в феврале-марте 2023 года. К тому моменту, добавляет летчик, его мать уже была в Киеве.

Кузьминов рассказал, что ко дню вылета 9 августа он "постоянно был на связи с украинской разведкой".

"На тот момент уже были обсуждены все возможные детали и маршруты. Самым выгодным оказался перелет именно из Курска. Во-первых, это было близко, во-вторых, не было других факторов, которые сильно препятствовали бы. У меня уже был готов чистый коридор для перелета", – рассказал летчик.

Отвечая на вопрос, что будет дальше, он сказал, что ему выплатят $500 000 и сделают новые документы в рамках государственной программы.

  • 23 августа ГУР выманил российский военный вертолет Ми-8, он сел на украинском аэродроме, в ведомстве подтвердили факт спецоперации и пообещали сообщить подробности позже. Вертолет приземлился на Харьковщине.
  • Во временно оккупированном Крыму была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".
  • Представитель ГУР заявил, что спецслужбы Запада не могут ликвидировать российского диктатора Путина, потому что Россия остается государством с разветвленной сетью спецслужб и структур безопасности.

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Милана Головань
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